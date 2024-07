Unterstützung bei MS-Erkrankung Selma Blair posiert mit ihrem Assistenzhund auf dem roten Teppich Selma Blair machte 2018 öffentlich, dass sie an Multiple Sklerose erkrankt ist. Im Alltag bekommt die Schauspielerin deshalb Unterstützung von einem Assistenzhund. Jetzt nahm sie ihren Labrador sogar mit zum Tribeca Film Festival in New York.