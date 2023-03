Sie war schockiert Georgina Fleur über Ex-Freund Kubilay: Lauerte er ihr etwa auf?

Georgina Fleur: Umzug in ein Haus, in dem Frauen und Männer getrennt sind?

Bang Showbiz | 04.03.2023, 03:25 Uhr

Die Influencerin hat mit ihrem Ex-Partner Kubilay Özdemir so einiges durchgemacht. Jetzt soll er sie unangenehm überrascht haben.

Georgina Fleur behauptet, dass Kubilay Özdemir ihr aufgelauert habe.

Die Influencerin und ihr Ex-Partner haben eine mehr als turbulente Beziehung hinter sich.

„Kubilay kommt einfach, zack, nimmt mir das Baby“

Eigentlich will Georgina deshalb nichts mehr mit ihrem einstigen Lebensgefährten zu tun haben und auch um die gemeinsame Tochter kümmere sie sich laut eigener Aussage größtenteils allein. In ihrer Wahlheimat Dubai sei es jetzt jedoch zu einem regelrechten Überfall durch Kubilay gekommen. Wie Georgina in einer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Profil verriet, habe ihr Ex in einem Hotel auf sie gewartet, in dem sich die ehemalige „Der Bachelor„-Kandidatin mit einer Freundin treffen wollte.

Dazu erzählt sie: „Kubilay kommt einfach, zack, nimmt mir das Baby aus dem Arm und läuft weg! […] Ich wollte innerlich schreien und ausrasten, aber ich konnte ja nicht vor meinem Baby ausrasten, das heißt, ich musste mich einfach beherrschen und bin ihm hinterhergelaufen.“

Kubilay kümmert sich nicht um das Kind

Glücklicherweise sei der Vorfall jedoch noch einmal gut ausgegangen. Besonders schockierend war für Georgina, dass es das erste Wiedersehen mit Kubi seit drei Monaten gewesen sei. Auf Instagram berichtet sie weiter: „Er hat keine Weihnachtsgrüße geschickt, er hat keine Weihnachtsgeschenke geschickt, er kümmert sich überhaupt nicht um seine Tochter, ich finde das einfach so krass.“