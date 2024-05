Social-Media-Star feiert Comeback „Geplant Spontan“: YouTuberin Melina Sophie startet eigenen Podcast

Melina Sophie ist zurück in den sozialen Medien. (eee/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 14:06 Uhr

Melina Sophie meldet sich nicht nur auf YouTube und Instagram zurück. Die Influencerin mischt sich nun auch unter die Podcaster.

Zweieinhalb Jahre ist Influencerin Melina Sophie (28) abgetaucht. Jetzt meldet sich die YouTuberin zurück – und das nicht nur auf Instagram und YouTube. Die 28-Jährige hat genug Redebedarf für ein eigenes Podcast-Projekt. Die erste Folge von "Geplant Spontan – Podchaos mit Melina Sophie" ist ab Sonntag, 5. Mai, bei Podimo zu hören.

Video News

Jeden Donnerstag eine neue Folge

Darin möchte Melina Sophie auch die Hintergründe für ihre längere Auszeit ausführen. "Nach meiner Social Media Pause gibt es hier einige Themen, die ich gerne ansprechen und einordnen möchte", wird sie in einer Mitteilung zitiert. Ihren Fans wird die Influencerin zudem verraten, was sie in den letzten zweieinhalb Jahren stattdessen gemacht hat.

Nach dem 5. Mai erscheint künftig jeden Donnerstag eine neue Folge von "Geplant Spontan – Podchaos mit Melina Sophie".

YouTube-Comeback mit Pilates-Video

Neben dem Podcast ist Melina Sophie aber auch in den sozialen Medien zurück. Auf YouTube hat sie die Reihe "Mein Erstes Mal…" gestartet – angefangen mit einem Pilates-Video. Auf Instagram hat die 28-Jährige einen neuen Account ins Leben gerufen, der schon jetzt 230.000 Follower (Stand 3. Mai) hat.

Neben Bianca Heinicke (31), die ebenfalls kürzlich ihre Rückkehr auf Instagram zelebriert hat, und DagiBee (29) zählt Melina Sophie zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland. Im Dezember 2021 zog sie sich aufgrund mentaler Probleme aus der Öffentlichkeit zurück. Im Januar 2023 folgte ein erstes Lebenszeichen. Im Podcast "Kaffee mit Zitrone" von Dagi Bee und Tina Dzialas (27) sprach sie über ihren Gesundheitszustand.