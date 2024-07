"Mein Speicher ist leer" Adele will nach München und Las Vegas eine „große Pause“ von der Musik

Adele spielt ab 2. August zehn Konzerte in München. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 17:36 Uhr

Musikikone Adele will in nächster Zeit erstmal keine neue Musik mehr produzieren. Die Sängerin hat nun angekündigt, nach ihren Residenzen in München und Las Vegas eine "große Pause" einlegen zu wollen.

Seit November 2022 steht Musikikone Adele (36) fast jedes Wochenende in Las Vegas auf der Bühne, und das noch bis Ende November dieses Jahres. Im August spielt die Sängerin zudem zehn Konzerte in München – ihre einzigen in Europa. Ganz schön anstrengend, auch für einen Superstar wie Adele. Kein Wunder, dass die 36-Jährige eine Pause braucht, wie sie dem ZDF in einem Interview verraten hat.

"Mein Speicher ist ziemlich leer"

Wie die Britin laut BBC vor ihrer Mini-Residenz in der bayerischen Landeshauptstadt sagte, will sie nach ihren aktuell geplanten Konzerten eine "große Pause" einlegen. "Mein Speicher ist im Moment ziemlich leer", sagte sie. Das Singen und Songschreiben werde sie nie aufgeben, es gebe derzeit aber "keinerlei Pläne für neue Musik". Sie wollte sich in anderen kreativen Projekten ausprobieren.

Für ihre Fans da zu sein und sich mit ihnen zu verbinden, sei für Adele schön und hart zugleich. "Ich vermisse alles aus den Zeiten, in denen ich noch nicht berühmt war", sagt die Sängerin im ZDF-Interview. "Am meisten, dass ich anonym sein konnte. Ich mag es nicht, berühmt zu sein."

Noch 20 Konzerte vor der Pause

Bereits vor einigen Jahren hatte sich Adele für mehrere Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach 121 Konzerten im Jahr 2016 und 2017 musste die Britin ihre Welttournee aufgrund von Stimmbandproblemen abbrechen. Erst im Oktober 2021 – sechs Jahre nach ihrem dritten Studioalbum "25" – veröffentlichte Adele mit dem Album "30" wieder neue Musik.

Bevor Adele nun aber erneut komplett von der Bildfläche verschwindet, dürfen sich ihre Fans noch auf einiges freuen: Vom 2. August bis 31. August tritt die Sängerin insgesamt zehn Mal in einem extra für sie errichteten Pop-up-Stadion in der Messe Riem in München auf, pro Abend sollen rund 80.000 Fans in die Arena passen. Ab Oktober geht es für die Sängerin wieder nach Las Vegas, wo sie bis Ende November noch zehn Konzerte spielt. Die Residenz im Caesars Palace läuft seit November 2022, einige Konzerte musste Adele allerdings aufgrund von gesundheitlichen Problemen absagen.