Im Ehrenhof des Fürstenpalastes Geschenkaktion in Monaco: Prinzessin Gabriella stiehlt allen die Show

Fürst Albert und seine Familie auf dem Weg zur Geschenkaktion im Ehrenhof des Fürstenpalastes - Prinzessin Gabriella leuchtet mit den Weihnachtsmännern um die Wette. (ili/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 11:26 Uhr

Bei der traditionellen Geschenkaktion im Fürstenpalast stach die kleine monegassische Prinzessin Gabriella in ihrem knallroten Outfit deutlich hervor. Einzig in Fürstin Charlènes Look hatte sich noch ein Farbtupfer verirrt.

Prinzessin Gabriella von Monaco (10) leuchtete bei der traditionellen Geschenkaktion am Mittwoch im Ehrenhof des Fürstenpalastes mit den Weihnachtsmännern um die Wette. Denn die Tochter von Fürst Albert II. (66) und seiner Ehefrau, Fürstin Charlène von Monaco (46), erschien zu dem jährlichen Event in einem knallroten Outfit. Unter dem knielangen Mantel blitzte ein Rollkragenpullover hervor. Dazu kombinierte sie Ballerinas und einen Haarreif – alles in der Signalfarbe.

Fürstenfamilie in dunklen und gedeckten Farben

Einzig ihre Mutter griff den weihnachtlichen Ton in ihrem rot-karierten Schal auf. Ansonsten trug die gebürtige Afrikanerin einen weit geschnittenen dunklen Mantel, darunter eine weite dunkle Hose, die in hohe Stiefel gesteckt war. Gabriellas Vater erschien zu dem Anlass in dunkelblauer Jacke, weißem Hemd und grauer Hose. Der Zwillingsbruder des Mädchens, Erbprinz Jacques (10), war zwar nicht so farbenfroh gekleidet wie seine Schwester, aber immerhin trug er eine cremefarbene Jacke mit einem Schal in der gleichen Farbe. Und zur dunkelblauen Hose hatte er beige Sneaker angezogen.

Komplettiert wurde der familiäre Auftritt durch Alberts Schwester, Prinzessin Stéphanie von Monaco (59), und deren Tochter, Camille Gottlieb (26) – beide ebenfalls in dunklen und gedeckten Tönen.

Auf Instagram zeigt der Palast viele Fotos von dem festlich dekorierten, vorweihnachtlichen Event. Zu sehen sind die Familienmitglieder, wie sie hinter roten Tischen Geschenke – Spielsachen und Süßigkeiten – verteilen. "Heute war die Fürstenfamilie im Ehrenhof des Fürstenpalastes versammelt, um die traditionellen Weihnachtsgeschenke an monegassische Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren zu verteilen", lautete die Erklärung dazu.

Nach Geschenkaktion für Senioren

Erst vor wenigen Tagen waren Albert, Charlène und Camille in einer anderen traditionellen Geschenkaktion unterwegs. Am 12. Dezember überreichten sie im Rahmen einer jährlichen Wohltätigkeitsveranstaltung im Yachtclub von Monaco Geschenke an Seniorinnen und Senioren.