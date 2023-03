Trennung im Jahr 2020 Gigi Hadid & Zayn Malik: Wie läuft das Co-Parenting für Tochter Khai?

Gigi Hadid and Zayn Malik - New York City 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2023, 13:24 Uhr

Die Laufsteg-Beauty spricht über die Co-Elternschaft mit ihrem Ex-Partner, mit dem sie die Tochter Khai (2) hat.

Gigi Hadid verrät, wie sie und Zayn Malik die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter meistern.

Das Model und der Ex-One Direction-Star durften im September 2020 die kleine Khai auf der Welt begrüßen.

„Das Glück des Kindes steht im Vordergrund“

Rund ein Jahr später trennte sich das einstige Traumpaar allerdings. Seitdem wohnt Khai bei ihrer Mutter, verbringt aber auch regelmäßig Zeit mit ihrem Vater. „Dass sie bei beiden Elternteilen sein kann, macht mich sehr glücklich“, plaudert Gigi im Gespräch mit „Sunday Times“ aus.

Böses Blut scheint zwischen den Ex-Turteltauben nicht zu herrschen. Die Laufsteg-Schönheit betont, dass sie und Zayn „das Glück des Kindes in den Vordergrund stellen“, da „man ein langes Leben an der Seite dieser Person hat“. Das Paar beendete seine Beziehung, nachdem der Sänger in einen heftigen Streit mit Gigis Mutter Yolanda Hadid verwickelt war.

Das Ex-Paar ist ein eingeschweißtes Team

Berichten zufolge soll er die Reality-TV-Darstellerin zuhause gestoßen haben. Der Brite bestritt die Vorwürfe, wurde allerdings zu 360 Tagen auf Bewährung verurteilt und musste an Programmen zur Aggressionsbewältigung teilnehmen. Inzwischen scheinen sich Gigi und Zayn wieder zusammengerauft haben. Über ihre kleine Tochter schwärmt die 27-Jährige: „Sie hat mir schon so viel gegeben. Ich wollte immer eine Mutter sein, aber ich war nie besessen davon oder dachte, dass ich auf die Welt gekommen bin, um Mutter zu werden.“ Heute sei sie aber „froh“ darüber, jung Mama geworden zu sein.