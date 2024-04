Musik Zayn Malik über sein neues ‚Room under the Stairs‘-Album Zayn Malik verriet, dass er seinen Fans den Eindruck vermitteln will, dass er ihnen auf seinem neuen Album „direkt etwas vorsingt“. Der 31-jährige Sänger bereitet sich aktuell auf die Veröffentlichung seiner vierten Solo-LP ‚Room Under the Stairs‘ vor und enthüllte, dass er mit dem Sound der „rohen“ Platte gar nicht zufriedener sein könnte. Malik erzählte […]