Sie erwartet ihr drittes Kind Gisele Bündchen zeigt stolz ihren Babybauch

Gisele Bündchen ist bald dreifache Mama. (jök/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 16:24 Uhr

Gisele Bündchen erwartet mit 44 Jahren ihr drittes Kind - das erste mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente. Nun zeigt das Supermodel in einem Video auf Instagram seinen wachsenden Babybauch.

Supermodel im Babyglück: Gisele Bündchen (44) hat bei Instagram ein Video geteilt, in dem sie stolz ihren Babybauch zeigt. Das Video ist eine Zusammenstellung verschiedener Momente, in denen Bündchen die Natur genießt – von Spaziergängen am Strand über Meditation im Park bis hin zum Umarmen von Bäumen.

"Glück kommt von innen"

In einer Passage des Videos umschließt sie ihren schwangeren Bauch mit beiden Händen, während sie im Sonnenuntergang auf einer lichtüberfluteten Anhöhe steht. Die Clips sind mit verschiedenen Glücksbotschaften unterlegt. "Glück kommt von innen", heißt es da beispielsweise. Oder auch: "Denk daran, nur du hast die Kraft, das Leben zu erschaffen, das du leben möchtest."

Neue Liebe, neues Glück

Für Bündchen ist es bereits das dritte Kind, aber das erste mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente. Das Paar soll sich laut US-Medienberichten seit Juni 2023 daten. Mit Ex-Ehemann Tom Brady (46) hat das Model bereits zwei Kinder: Sohn Benjamin (15) und Tochter Vivian (12). Die Scheidung von dem NFL-Star wurde im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe finalisiert.

Das neue Jahr scheint Bündchen zu inspirieren, wie sie Anfang Januar auf Instagram mitteilte. "Ein neues Jahr ist eine besondere Zeit, um über alles nachzudenken, was wir gelernt haben und welche neuen Dinge wir in unserem Leben erschaffen wollen", schrieb sie am 3. Januar. Sie wünsche allen "endlose Segnungen und eine außergewöhnliche Reise".