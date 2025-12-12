Stars Giulia Siegel berichtet über starke Belastung nach intensivem TV-Drehmarathon

Giulia Siegel ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Reality-TV und in zahlreichen Formaten präsent – doch die letzen Wochen waren zu viel.

Obwohl sie das Showbusiness liebt, haben die jüngsten Dreharbeiten sichtbare Spuren hinterlassen. Wie sie nun gegenüber ‚Promiflash‘ schildert, waren die vergangenen Wochen für sie außergewöhnlich belastend.

Die 51-Jährige wirkte zuletzt in mehreren Produktionen wie ‚The Summit‘, ‚Die Abrechnung – Der Promi-Showdown‘ und ‚Der Promihof‘ mit – und das innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums. Drei Formate in nur 29 Tagen, teils mit nächtlichen Reisen und Drehs bei sehr niedrigen Temperaturen, forderten ihren Körper erheblich. Durch den eng getakteten Ablauf verlor sie deutlich an Gewicht und liegt inzwischen weit unter ihrem üblichen Wohlfühlbereich. „Bin abgemagert. Ich bin so dünn wie noch nie. Ich muss dringend wieder zunehmen“, so Siegel. Auch mental hinterließen die intensiven Drehs Spuren, denn die Dynamiken und Konflikte innerhalb der Shows gingen nicht spurlos an ihr vorbei.

Trotz der Belastung zeigt sich, dass sie durch ihre langjährige Reality-TV-Erfahrung gewachsen ist. Siegel macht deutlich, dass sie gelernt hat, in schwierigen Momenten standhaft zu bleiben, klar Position zu beziehen und sich gegen Situationen zu behaupten, die sie als unfair empfindet.