Stars Stars unterstützen Collien Fernandes: Uschi Glas will sie ‚umarmen‘ und Sarah Engels ergreift Partei

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 14:00 Uhr

Die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen schlagen weiter hohe Wellen – und sorgen für große Solidarität in der Promiwelt.

Immer mehr Stars stellen sich öffentlich hinter die Schauspielerin und sprechen ihr Mut zu. Besonders emotional reagiert Schauspiel-Ikone Uschi Glas, die bald gemeinsam mit Fernandes für ‚Das Traumschiff‘ vor der Kamera steht. Gegenüber ‚Bild‘ erklärt die Schauspielerin: „Ich werde sie als Erstes in den Arm nehmen. Darauf freue ich mich sehr.“ Und weiter: „Collien ist eine aufgeweckte, tolle junge Frau. Was ihr offenbar passiert ist, macht mich sprachlos. Der reinste Albtraum.“

Auch Sarah Engels meldet sich eindringlich zu Wort – und geht dabei sogar noch einen Schritt weiter. In ihrer Instagram-Story spricht sie offen über eigene Erlebnisse: „Ich selbst weiß, wie sich psychische, häusliche, sexualisierte, digitale und strukturelle Gewalt im engsten persönlichen Umfeld anfühlen.“ Besonders erschütternd findet sie, wo solche Gewalt oft stattfindet: „Das Erschreckende ist, dass diese Art von Gewalt oft genau dort stattfindet, wo niemand sie vermuten will und von genau denen ausgeht, von denen es niemand erwartet.“ Gleichzeitig würdigt sie Fernandes‘ Schritt an die Öffentlichkeit: „Ich habe den größten Respekt vor Collien Fernandes, dass sie genau dazu jetzt beiträgt und etwas in Bewegung setzt.“

Auch andere Prominente positionieren sich klar. Boxerin Regina Halmich sagte gegenüber RTL: „Wenn der Tatverdacht stimmt, wovon ich zu 100 Prozent ausgehe, dann muss ich sagen, dass das einfach nur widerlich und krank ist.“ Moderatorin Cathy Hummels ergänzt: „Ich solidarisiere mich von Herzen mit Collien Fernandes. Was sie erlebt hat, ist erschütternd und leider kein Einzelfall.“

Hintergrund der Debatte sind schwere Vorwürfe, die laut einer Recherche des ‚Spiegel‘ im Raum stehen. Collien erstattete Anzeige gegen ihren Ex-Mann, es soll dabei unter anderem um angeblich verbreitete Deepfake-Inhalte gehen. Die Anwälte von Christian Ulmen weisen die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück. In einem Statement gegenüber dem ‚Presseportal‘ heißt es, die Berichterstattung sei „nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig“ sowie, es würden „unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet“, wie sie Anwälte laut ‚Bunte‘ sagten. Rechtliche Schritte seien eingeleitet worden.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Für Ulmen gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Gleichzeitig zeigt die breite Unterstützung für Collien Fernandes: Der Fall bewegt nicht nur die Öffentlichkeit – sondern auch zahlreiche prominente Stimmen.