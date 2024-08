Der Metallic-Look neu interpretiert Glänzender Auftritt von Cate Blanchett in Löffel-Oberteil

Schauspielerin Cate Blanchett trägt zum "Borderlands"-Screening Silber. (rho/spot)

SpotOn News | 07.08.2024, 21:55 Uhr

Cate Blanchett hat ihr Besteck zur Vorführung der Videospielverfilmung "Borderlands", in dem sie eine Kopfgeldjägerin mimt, selbst mitgebracht. Ihr Red-Carpet-Outfit bestand aus silbernen Suppenlöffeln.

Nicht nur ihre Ausstrahlung hatte an diesem Abend eine magnetische Wirkung: Bei der Vorführung des neuen Films "Borderlands" ist Schauspielerin Cate Blanchett (55) in einem Design aus Löffeln über den roten Teppich stolziert. Auf den Fotos der anwesenden Fotografen vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood glänzt die oscarprämierte Leinwand-Schönheit buchstäblich mit einem Haufen Suppenbesteck an ihrem Oberkörper baumelnd.

Die Schauspielerin, bekannt aus "Der Herr der Ringe", "Blue Jasmine" oder "Elizabeth", lenkte die Aufmerksamkeit auf sich in einem ungewöhnlichen Neckholder-Oberteil aus verbogenen Löffeln, die über weißen Schnüren baumelten. Die gebürtige Australierin kombinierte zum Silberlöffel-Sammelsurium eine schwarze Bundfaltenhose, spitze Pumps in Schwarz und hat ihre schulterlangen Haare in leichten Wellen nach hinten gegelt.

Erst feuerrote Mähne, jetzt die Metallic-Manie

Schon zu Beginn des Jahres überraschte Cate Blanchett mit einem neuen Look und war kaum wiederzuerkennen, als erste Bilder in ihrer neuen Rolle als Lilith in der Videospielverfilmung erschienen sind. Darauf trug sie ihre blonden Haare leuchtend rot.

In der Sci-Fi-Action-Komödie kehrt Blanchett als Kopfgeldjägerin Lilith in ihre alte Heimat, dem Planeten Pandora, zurück, um einen Auftrag zu erfüllen und die Tochter des übermächtigen Atlas (Édgar Ramírez, 47) zu suchen. Dass sie dort nach einigen Kennenlern-Schwierigkeiten Freunde findet und bald mit ihnen eine dysfunktionale Familie von Ausgestoßenen gründet, hätte die Einzelkämpferin nie gedacht.

Zu einem Erfolg ihrer Mission gehört die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Soldaten Roland (Kevin Hart, 45), der pubertären Sprengmeisterin Tiny Tina (Ariana Greenblatt, 16), Tinas Leibwächter Krieg (der deutsche Schauspieler und Boxer Florian Munteanu, 33), der Wissenschaftlerin Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis, 65) und dem Roboter Claptrap (Jack Black, 54).

"Borderlands" kommt am 22. August ins Kino.