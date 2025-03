Stars Cate Blanchett konnte sich keinen Hochzeitsfotografen leisten

Bang Showbiz | 14.03.2025, 09:00 Uhr

Die 55-jährige Schauspielerin hatte kein Geld als sie 1997 ihren Ehemann Andrew Upton heiratete.

Cate Blanchett konnte sich bei ihrer Hochzeit mit Andrew Upton keinen Fotografen leisten.

Die 55-jährige Schauspielerin gab dem Theaterregisseur 1997 das Jawort, doch da die beiden damals kaum Geld zur Verfügung hatten, existiert nur ein einziges Foto von ihrem großen Tag. Während eines Auftritts in der ‚Drew Barrymore Show‘ berichtete Cate: „Als wir heirateten hatten wir absolut gar kein Geld. Wir konnten uns keinen Fotografen leisten, aber wir hatten zwei Freunde, die Fotografen waren. Einer war so betrunken, dass er vergaß einen Film in die Kamera zu packen und der andere hatte so viel Spaß, dass er vergaß Fotos zu machen. Das Resultat ist, dass wir ein einziges Foto von unserem Hochzeitstag haben.“

Die „Carol“-Darstellerin beschrieb den Schnappschuss als ein „verschwommenes Foto von uns beiden, wie wir ins Auto steigen“. Über das Erlebnis erzählt sie in der Show weiter: „Ich war so traurig und außer mir und ich weinte die ganze Zeit, weil wir keine Fotos hatten, aber letztendlich bin ich zufrieden, dass ich keine Bilder habe, denn so versuche ich andauernd mir den Abend in Erinnerung zu rufen und ihn zu rekonstruieren.“ Blanchett und Upton sind seit 27 Jahren verheiratet.