Stars Golden Globes: Der große Gewinner des Abends

Lily Gladstone at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 13:00 Uhr

Bei der prestigeträchtigen Preisverleihung ging ‚Oppenheimer‘ als großer Sieger hervor.

‚Oppenheimer‘ ging bei den Golden Globe Awards als großer Gewinner hervor.

Der von der Kritik gelobte Film konnte bei der prestigeträchtigen Preisverleihung am Sonntag (7. Januar) insgesamt fünf Trophäen abräumen, darunter unter anderem die wichtigste Auszeichnung des Abends als bestes Drama. Hauptdarsteller Cillian Murphy wurde außerdem als bester Schauspieler geehrt, während Robert Downey Jr. die Trophäe als bester Nebendarsteller mit nach Hause nehmen durfte. Filmemacher Christopher Nolan erhielt für seine Arbeit an ‚Oppenheimer‘ den Award als bester Regisseur. Den fünften Golden Globe bekam der Streifen über eine Atombombe für seinen von Ludwig Göransson komponierten Soundtrack.

Als erster indigener Star wurde Lily Gladstone mit dem Golden Globe für die beste Schauspielerin in einem Drama ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede während der Zeremonie im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles erklärte sie über ihren geschichtsträchtigen Gewinn: „Das hier ist ein historischer Sieg, er gehört nicht nur mir, ich halte ihn mit all meinen wunderschönen Schwestern in diesem Film, die da drüben am Tisch sitzen, und mit meiner Mutter. Ich werde von all euren Schultern getragen.“