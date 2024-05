"Dokumente sind gefälscht" Graceland soll zwangsversteigert werden? Elvis-Enkelin Keough klagt

Riley Keough wehrt sich gegen einen offenbar unrechtmäßigen Versuch, Graceland zu verkaufen. (wue/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 13:16 Uhr

Elvis' ikonisches Anwesen Graceland soll angeblich zwangsversteigert werden. Die Enkelin des Kings, Riley Keough, klagt jedoch und spricht von Betrug.

Graceland, das legendäre Zuhause von Elvis Presley (1935-1977), soll nach dem Tod seiner Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) angeblich zwangsversteigert werden. Riley Keough (34), Lisa Maries Tochter und Elvis' Enkelin, geht dagegen nun gerichtlich vor, wie US-Medien übereinstimmend berichten.

Hinter dem für den 23. Mai angesetzten Zwangsverkauf soll ein Betrug stecken, der einer Firma zugutekommen würde, die womöglich nicht einmal existiert. Keough hat laut CNN eine einstweilige Verfügung erwirkt, die dem Unternehmen einen "außergerichtlichen Verkauf" der Immobilie untersagt.

Die Notarin hat Lisa Marie Presley nicht getroffen

Keough hatte demnach im Mai eine Klage eingereicht. In dieser heißt es, dass Naussany Investments & Private Lending LLC im vergangenen Jahr Dokumente vorgelegt hat, die angeblich belegen sollen, dass die verstorbene Lisa Marie Presley 3,8 Millionen US-Dollar von der Firma geliehen und in einem Treuhandvertrag Graceland als Sicherheit angegeben hat. "Diese Dokumente sind gefälscht", steht demnach in der Klage. "Lisa Marie Presley hat nie Geld von Naussany Investments geliehen und nie eine Treuhandurkunde an Naussany Investments gegeben."

In den Unterlagen wird zudem eine Notarin genannt, die erklärt haben soll, Lisa Marie Presley weder getroffen noch ein Dokument für sie beglaubigt zu haben, auch wenn sich ihr Name auf den Unterlagen befindet. Weiter heißt es in der Klage, dass es sich bei der Naussany Investments & Private Lending LLC offenbar um eine "falsche Entität" handelt, die rein "zum Zweck des Betrugs" erschaffen worden sein soll.

CNN hat das angebliche Unternehmen nicht telefonisch erreichen können, eine E-Mail-Anfrage ist mit einer Abwesenheitsnotiz beantwortet worden und es ist dem US-Sender nicht möglich gewesen, eine Firma unter diesem Namen in den Vereinigten Staaten zu finden. Eine Anhörung soll für den Mittwochvormittag geplant sein.

Auch Priscilla Presley (78), Lisa Maries Mutter, scheint sich via Social Media kurz zu der Angelegenheit zu äußern. Zu einem Foto des Anwesens heißt es in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil einfach nur: "Es ist Betrug!"