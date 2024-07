Stars Alec Baldwin: Familie Hutchins will nach Einstellung des Verfahrens nicht aufgeben

Bang Showbiz | 15.07.2024, 08:00 Uhr

Die Familie von Halyna Hutchins hat geschworen, weiterhin „Gerechtigkeit zu suchen“, nachdem der Fall von Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung eingestellt wurde.

Der 66-jährige Schauspieler war am Freitag (12. Juli) fassungslos, als Richterin Mary Marlowe Sommer den Fall abwies, nachdem sein Anwaltsteam argumentiert hatte, dass die Staatsanwaltschaft Beweise für den Tod der Kamerafrau versteckt hatte, die 2021 am Set von ‚Rust‘ erschossen wurde. Jetzt hat Gloria Allred – eine Anwältin, die Olga Solovey, Anatolii Androsovych und Svetlana Zemko in einem Zivilverfahren vertritt – zugegeben, dass sie mit dem Urteil „respektvollerweise nicht einverstanden“ sei.

Laut ‚CBS News‘ sagte Gloria: „Die Einstellung des Verfahrens bestärkt uns nur in unserer Entschlossenheit, in dem Zivilverfahren, das wir in Santa Fe, New Mexico, gegen ihn eingereicht haben, Gerechtigkeit zu suchen. Die Nachricht war niederschmetternd für die Familie in der Ukraine, die jeden Tag um Halynas Verlust trauert.“ Sie fügte hinzu, dass die Familie plane, „bis zum Ende zu kämpfen“ und sie sei „entschlossen“, den ehemaligen ‚30 Rock‘-Star und die „gesamte Rust-Produktion“ in der Zivilklage zur Rechenschaft zu ziehen, die ihrer Meinung nach „von der gestrigen Entscheidung des Gerichts in der Strafsache nicht betroffen ist“. Sie fügte hinzu: „Unser Fall ist wichtig, weil wir glauben, dass jeder – ja, sogar Prominente wie Alec Baldwin und Produzenten – akzeptierte Sicherheitsprotokolle befolgen sollte, damit alle Crewmitglieder einen sicheren Arbeitsplatz haben.“

Die Einstellung in der letzten Woche bedeutet, dass Alec wegen Halynas Tod nicht mehr wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden kann, aber er wird sich weiterhin der Zivilklage stellen müssen. Der ‚Boss Baby‘-Star hat jedoch zuvor die Abweisung der „besonders fehlgeleiteten“ Klage beantragt, da er argumentierte, dass die Kläger, die Eltern und die Schwester der Kamerafrau, „jahrelang physisch, finanziell und emotional von Halyna distanziert waren“ und „keinen tragfähigen Grund für eine Klage gegen die Beklagten“ hatten. Die Zivilklage umfasst nicht Halynas Witwer Matthew Hutchins, der zuvor eine Klage wegen fahrlässiger Tötung beigelegt hatte und darauf bestand, dass er das Gefühl hatte, dass der Tod seiner Frau auf einen „schrecklichen Unfall“ zurückzuführen war. Er fügte hinzu, dass er „kein Interesse daran habe, sich an Schuldzuweisungen oder Schuldzuweisungen (an die Produzenten oder Herrn Baldwin) zu beteiligen“.