Stars Grant Gustin: Er wird zum zweiten Mal Vater

Grant Gustin - Dr LA Thoma Gustin - ONE USE - Insta March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2024, 08:00 Uhr

‚The Flash‘-Star Grant Gustin und seine Frau erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

Der 34-jährige Schauspieler und Physiotherapeutin Dr. LA Thoma Gustin, die bereits die zweijährige Tochter Juniper haben, verrieten auf Instagram, dass ihnen ein „aufregendes Jahr“ bevorstehe.

In einem gemeinsamen Post schrieb das Paar: „Es wird ein aufregendes Jahr.“ Das Paar teilte auch ein Familienfoto, auf dem LA ihr T-Shirt hochhebt, um ihren wachsenden Babybauch zu zeigen, während sie von Grant – der vor allem für die Darstellung von Barry Allen/The Flash in der CW-Serie bekannt ist – und Juniper umarmt wird. Mehrere Stars gratulierten dem Paar. Grants ‚The Flash‘-Co-Star Danielle Panabaker kommentierte: „Juhu! Herzlichen Glückwunsch!“ Danielle Nicolet, die auch in der Serie mitspielt, schrieb: „Herzlichen Glückwunsch euch! Ich freue mich so sehr für dich!“ ‚Supergirl‘-Star Melissa Benoist postete: „Omg so aufregend! Herzlichen Glückwunsch an euch!“

Grant und LA meldeten sich im August 2021 nach Junipers Geburt ebenfalls in den sozialen Medien zu Wort und gaben zu, dass sie von der Kleinen „absolut besessen“ seien. Neben einem Schnappschuss der winzigen Füße schrieb LA damals auf Instagram: „Juniper Grace Louise ist hier und Mama und Papa sind absolut besessen. Wir werden sehr damit beschäftigt sein, jeden Zentimeter von ihr zu küssen und zu beschnuppern, bis sie alt genug ist, um uns zu sagen, dass es seltsam ist.“