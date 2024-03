Film Emily Blunt: Rolle in ‚The Smashing Machine‘ Emily Blunt ist in Gesprächen, sich der Besetzung von ‚The Smashing Machine‘ anzuschließen. Die 41-jährige Schauspielerin soll sich in den Verhandlungen darüber befinden, in dem neuen Film an der Seite von Dwayne „The Rock“ Johnson mitzuspielen, der den MMA-Kämpfer Mark Kerr darstellt. Berichten von ‚Variety‘ zufolge befindet sich Blunt aktuell in Gesprächen mit A24 über […]