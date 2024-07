Film ‘Der Teufel trägt Prada’: Fortsetzung?

Meryl Streep - The 77th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 10:00 Uhr

Eine Fortsetzung von ‘Der Teufel trägt Prada‘ ist angeblich in Arbeit.

Meryl Streep soll laut Puck News in der Nachfolge des Originalfilms von 2006 ihre Rolle als mächtige Zeitschriftenredakteurin Miranda Priestly wieder aufnehmen. Es ist noch nicht bekannt, ob Anne Hathaway ihre Rolle als Andy Sachs in dem Disney-Film wieder spielen wird, jedoch Emily Blunt soll als Emily Charlton zurückkehren. Laut ‘Variety’ ist die ‘Der Teufel trägt Prada’-Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna in Gesprächen, um die Fortsetzung zu schreiben. Ersten Berichten zufolge wird der Film die Geschichte von Priestly erzählen, die gegen ihre ehemalige Kollegin Charlton antritt, die jetzt eine hochrangige Führungskraft ist.

Die Nachricht über den Nachfolgefilm kommt nur vier Monate nachdem Hathaway den Fans von ‚Der Teufel trägt Prada‘ mitgeteilt hat, dass sie sich „keine Hoffnungen über eine Fortsetzung machen müssen“, obwohl Autorin Lauren Weisberger eine Fortsetzung ‚Die Rache trägt Prada‘ geschrieben hat. Hathaway erzählte ‘E! News’: „Ich glaube nicht, dass es jemals eine Fortsetzung der Geschichte geben wird.” Hathaway scherzte, dass das Trio „weiterhin Preise an andere Leute vergeben wird“, aber die Idee einer Fortsetzung verneinte sie.