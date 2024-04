Beauty & Fashion Gwen Stefani über ihre GXVE Beauty-Linie

Gwen Stefani - 1 Warwick members club promoting GXVE Beauty on June 20, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 16:00 Uhr

Gwen Stefani verriet, dass sich ihre Beauty-Linie sowohl an alle richtet, die „Angst vor Make-up“ haben als auch an professionelle Make-up-Künstler.

Die ‚Cool‘-Musikerin erzählte, dass sie mit GXVE Beauty, das sie 2022 auf den Markt brachte, Make-up für jeden zugänglich machen wollte.

In einem Gespräch gegenüber ‚Refinery29‘ erklärte die Sängerin: „Seit ich mit GXVE angefangen habe, habe ich viel gelernt. Viele Menschen haben Angst vor Make-up und das war die Inspiration dabei; Ich wollte echt an all die Leute da draußen denken, die vielleicht ein bisschen Angst davor haben, wie man Make-up aufträgt, und ich wollte etwas kreieren, das schön und einfach ist. Die Glosse sind sehr angenehm, glänzend und sie halten auch lange. Sie haben einen Hauch von Farbe, daher ist es nicht zu viel. Wir haben ein passendes Rouge entwickelt, das Ihnen einen strahlenden Teint verleiht und sich ganz einfach auftragen lässt. Man kann es also buchstäblich gar nicht vermasseln.“ Die Prominente, die für ihre charakteristischen roten Lippen bekannt ist, teilte einige ihrer Lieblingsanwendungen für ihre Produkte mit und fügte hinzu: „Ich wollte etwas kreieren, das auch jeder tragen kann, egal ob man nun Make-up-Künstler ist oder gerade erst mit dem Tragen von Make-up anfängt. Ich habe schon immer ein Creme-Rouge gemocht, aber bei einigen kann es zu lange dauern, bis es trocknet. Ich liebe diese Formel, weil sie sauber und aufbaubar ist und für alle Hauttypen großartig ist, aber ich persönlich liebe den aufpolsternden und feuchtigkeitsspendenden Aspekt davon.”