„GZSZ"-Star Wolfgang Bahro und Günther Jauch verkünden EM-Spieler

Wolfgang Bahro (li.) und Günther Jauch durften Kader-Mitglieder für die Heim-EM verkünden. (jom/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 12:14 Uhr

Der deutsche Kader für die Fußball-Heim-EM wird seit einigen Tagen tröpfchenweise bekannt gegeben. Die besondere Aufgabe übernehmen dürfen unter anderem Promis. Dieses Mal waren Schauspieler Wolfgang Bahro und Moderator Günther Jauch an der Reihe.

Um die Vorfreude auf die Heim-EM zu steigern, lässt der DFB seit vergangenen Sonntag einige Spielernamen über verschiedene Kanäle kommunizieren, die im Kader der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis zum 14. Juli) stehen. Bei der "EM-Schnitzeljagd" durfte am Mittwoch (15. Mai) nicht nur "WWM"-Moderator Günther Jauch (67) Pascal Groß (32) nominieren, auch "GZSZ"-Urgestein Wolfgang Bahro (63) konnte die Fußballfans mit einer Nachricht erfreuen.

Grüße vom "GZSZ"-Set

"Ich habe die Ehre, einen weiteren Nationalspieler zu nennen, der bei der Europameisterschaft mitmachen wird", erklärte Bahro in einem kurzen Clip mit schwarzer Sonnenbrille auf der Nase. Im Hintergrund ist das "GZSZ"-Set zu sehen. Beim Abnehmen der Sonnenbrille verkündete der Schauspieler: "Es ist Joshua Kimmich."

Bahro wurde für die Nominierung von Joshua Kimmich (29) offenbar nicht zufällig gewählt: Die beiden sind sich bereits begegnet. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb Kimmich 2017 bei Instagram: "'GZSZ' Legende." Das hinzugefügte Hashtag #teamjoe macht deutlich, dass Kimmich Bahros Rolle des Joachim Gerner offenbar gefällt. Der Bayern-Star soll "GZSZ" auch schon einen Setbesuch abgestattet haben.

Günther Jauch verpackte seine Verkündung in eine "Wer wird Millionär?"-Frage. In dem Video erklärte er in die Kamera: "Und nun folgt die 500-Euro-Frage: Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? A: Klein. B: Groß. C: Dick. D: Dünn. Leute, das ist eine 5-Euro-Frage." Gemeint war natürlich Antwort B für Pascal Groß.

DFB-Rückkehrer Toni Kroos (34) und Bruder Felix Kroos (33) durften am Mittwoch Robert Andrich (29) als EM-Spieler nennen. In den vergangenen Tagen verkündeten zudem unter anderem Frauke Ludowig (60), Dennis und Benni Wolter (33) oder Peter Schilling (68) weitere Spieler. Am kommenden Donnerstag soll dann der gesamte Kader vorgestellt werden.