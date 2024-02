Die beiden halten Händchen Hannes Jaenicke und Stephanie Krogmann sind „mehr“ als nur Freunde

Hannes Jaenicke und Stephanie Krogmann bei der Filmpremiere von "Nicht mit uns! Der Silikonskandal" im Jahr 2017. (eee/spot)

SpotOn News | 01.02.2024, 13:00 Uhr

Hannes Jaenicke und Stephanie Krogmann haben offenbar einen romantischen Abend in München genossen. Die beiden seien "mehr" als nur Freunde, verrät der Schauspieler jetzt.

Ein romantischer Abend in München: Hannes Jaenicke (63) hat am Mittwochabend die Premiere von "Cirque du Soleil – Kurios besucht – und das nicht allein. Die Frau an seiner Seite war die aus der Ärzte-Serie "In aller Freundschaft" bekannte Schauspielerin Stephanie Krogmann (38). Die beiden zeigten sich vertraut, strahlend und Händchen haltend bei der Veranstaltung auf der Theresienwiese.

Auf Nachfrage, ob die beiden nur befreundet seien, sagte der Schauspieler zur "Bild"-Zeitung: "Auch mehr". Jaenicke ergänzte, dass das auch nicht "so neu" sei. Die beiden Schauspieler kennen sich bereits seit 2017. Damals standen sie gemeinsam für den Film "Nicht mit uns! Der Silikonskandal" vor der Kamera. Weiter äußerten sie sich aber nicht zu ihrer Liaison.

Er war einmal verheiratet

Hannes Jaenicke war von 1999 bis 2001 verheiratet. Anschließend war er bis 2008 mit Schauspielerin Tina Bordihn (50) in einer Beziehung. Von 2010 bis 2016 war er mit einer Naturwissenschaftlerin liiert.