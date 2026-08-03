Stars Harald Glööckler hat keine Lust mehr auf das hektische Berlin

Harald GlÃ¶Ã¶ckler - July 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 14:30 Uhr

Harald Glööckler hat keine Lust mehr auf das hektische Berlin.

Harald Glööckler zieht Konsequenzen aus seinem Leben in der Großstadt und sucht wieder die Ruhe seiner Heimat.

Der 61-jährige Modeschöpfer hat Berlin den Rücken gekehrt und verbringt die Sommermonate erneut in seiner Villa im rheinland-pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße. Für den Designer bedeutet die Rückkehr auf das Land weit mehr als nur einen Ortswechsel – sie steht für einen persönlichen Neuanfang.

Nach mehreren Jahren in ländlicher Umgebung hatte Glööckler 2023 den Schritt in die Hauptstadt gewagt. Doch die Zeit in Berlin habe ihm deutlich gemacht, dass das Leben in der Metropole nicht mehr zu seinen aktuellen Bedürfnissen passe. Besonders nach der Trennung von seinem langjährigen Ehemann Dieter Schroth habe er sein Leben neu bewertet und sich gefragt, welche Umgebung ihm wirklich guttut. Gegenüber ‚Bild‘ erklärte Glööckler, dass ihn der Alltag in Berlin zunehmend belastet habe. „Ich habe in den Jahren in Berlin festgestellt, dass mir die Großstadt auf Dauer einfach nicht mehr guttut. Alles kommt mir immer lauter vor, immer hektischer und leider auch immer dreckiger“, sagte der Designer. Für ihn spiele inzwischen auch die Frage nach einem gesünderen Lebensstil eine größere Rolle. „Ich glaube, das ist auf Dauer nicht die richtige Umgebung, wenn man 100 Jahre alt werden möchte.“

Eine wichtige Rolle bei seinen Überlegungen spielte auch sein Hund Ikarus. Seit dieser Teil seines Lebens ist, habe er seine Prioritäten noch einmal überdacht. „Und seit Ikarus in mein Leben gekommen ist, habe ich noch einmal sehr stark hinterfragt, wie ich eigentlich leben möchte“, verriet Glööckler. Seine Villa in der Pfalz, ein geschichtsträchtiges Gebäude aus dem Jahr 1927, war nach dem Ehe-Aus mit Dieter Schroth zunächst ungenutzt geblieben. Zwischenzeitlich stand sogar ein Verkauf des Anwesens im Raum. Nun hat Glööckler die Räume wieder für sich entdeckt und umfassend verändert.

Der auffällige Prunk vergangener Zeiten ist einer leichteren Atmosphäre gewichen. Helle Räume, mehr Offenheit und viel Platz für seine Kunst prägen inzwischen das Zuhause des Designers. Im Erdgeschoss entstand außerdem eine eigene Galerie, in der Glööckler seine Werke präsentiert und verkauft. „Ich musste mich neu erfinden. Ich wollte mehr Leichtigkeit, weniger Schwere“, erklärte er gegenüber ‚Bild‘. Sein neues Lebenskonzept drehe sich vor allem um seine Kreativität. „Alles dreht sich um meine Kunst, für die es genug Raum gibt, die ich über Auktionen und Vernissagen präsentiere und verkaufe.“