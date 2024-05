Stars Hardy Krüger jr.: Neue Rolle bei GZSZ

Hardy Krueger - Februar 2016 Hamburg - Breuel Bild BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 11:17 Uhr

Der Schauspieler mischt künftig im Berliner Kiez mit.

Hardy Krüger jr. spielt bei GZSZ mit.

Der Schauspieler übernimmt in der Daily Soap die Rolle des plastischen Chirurgen Lars Brunner. Laut RTL handelt es sich dabei um einen „gebildeten, selbstbewussten Sunny-Man und gut aussehenden Frauenschwarm, der Menschen in seinen Bann ziehen kann“. Der Arzt hat in Deutschland studiert und kehrt nach einem langen Aufenthalt in den USA nach Berlin zurück. Die erste Folge mit Hardy Krüger jr. als Lars gibt es am 6. August zu sehen.

Über das Rollenangebot freute sich der 56-Jährige sehr. „Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will. Dann klingelte das Telefon“, berichtet er gegenüber RTL. „Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gerne.“

Für den ‚Forsthaus Falkenau‘-Darsteller war es gar keine Frage, dass er die Rolle annahm. „GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten’. Das muss geändert werden, dachte ich mir“, verrät er.