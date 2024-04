Sie schickte 8.000 Karten Harry Styles: Stalkerin zu 14-wöchiger Haftstrafe verurteilt

Harry Styles während eines Auftritts im letzten Jahr. Eine 35-jährige Frau aus Brasilien darf seinen Shows jetzt nicht mehr beiwohnen. (wue/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 23:52 Uhr

Harry Styles kann nun offenbar aufatmen. Eine 35-jährige Stalkerin ist von einem britischen Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden und darf auch keinen seiner Auftritte mehr besuchen.

Harry Styles (30) hat nun hoffentlich Ruhe vor einer Stalkerin. Eine Frau aus Brasilien sei jetzt von einem Gericht in Großbritannien zu einer Haftstrafe verurteilt worden, nachdem sie sich für schuldig bekannt hat, berichten mehrere britische Medien am 18. April übereinstimmend.

Zehn Jahre ohne Styles-Konzert

Wie unter anderem der "Independent" schreibt, müsse die 35-jährige Frau eine 14-wöchige Haft absitzen und auch eine einstweilige Verfügung befolgen, die ihr für zehn Jahre verbietet, Veranstaltungen zu besuchen, bei denen Harry Styles auftritt. Zudem sei der Stalkerin untersagt, den britischen Sänger und Schauspieler direkt oder indirekt zu kontaktieren und ein spezifisches Gebiet im nordwestlichen London zu betreten. Zusätzlich müsse die Frau eine geringe Geldstrafe in Höhe von umgerechnet etwas mehr als 155 Euro zahlen.

Den Berichten zufolge stamme die Stalkerin aus Brasilien und sei im vergangenen Dezember nach England gereist. Dem Sänger habe sie nach ihrer Ankunft insgesamt rund 8.000 Karten und handgeschriebene Briefe geschickt – offenbar an dessen Privatadresse. Unter den Karten sollen sich laut Anklage auch Hochzeitskarten befunden haben. Zwei der Briefe seien persönlich zugestellt worden, wie die Staatsanwaltschaft zuvor erklärt habe.

Harry Styles ist einer der erfolgreichsten Jungstars des Landes. Der Interpret von Hits wie "Watermelon Sugar" war in den vergangenen Jahren auch immer wieder auf der Leinwand zu sehen. In "Don't Worry Darling" spielte er 2022 etwa an der Seite von Florence Pugh (28).