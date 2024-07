Stars Harry Styles schwelgt in Erinnerung an die One Direction-Tage

Harry Styles - Award Winner - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 14:00 Uhr

Simon Cowell war schockiert, als Harry Styles sich bei ihm meldete, um über One Direction zu sprechen.

Simon (64) brachte die Boyband zusammen, als Harry, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne im Jahr 2010 in der TV Show X-Faktor auftraten. Die Band trennte sich 2016 und die Mitglieder gingen ihre eigenen Wege, aber Harry hat seitdem in seiner Solo-Karriere großen Erfolg gefunden.

Erst im Juni sprach Simon während eines Interviews in Steven Bartlett’s ‚Diary Of A CEO‘-Podcast über die Band. Nun erzählte er gegenüber ‚Hello‘-Magazin, dass es viel über Harrys Persönlichkeit aussagte, dass er sich nach dem Interview bei ihm meldete.

Während des Interviews bedauerte er, dass er damals nicht die Rechte am Namen ‚One Direction‘ behalten hatte, und stattdessen die Band-Mitglieder den Namen besitzen. Das bedeutet, dass eine etwaige Wiedervereinigung in der Zukunft von allen fünf Mitgliedern Zustimmung finden müsste. Er bot der Band auch an, ihnen den Namen abzukaufen. Laut Simon wusste er von Anfang an, welchen Erfolg die Band vor sich hatte, und dass sie die perfekte Gruppe wären.