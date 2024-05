Stars Harry und Meghan: Der Skandal wird einfach ignoriert

Meghan and Harry - Lightway Academy in Abuja on May 10, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 15:53 Uhr

Der Prinz und die Ex-Schauspielerin befinden sich derzeit in Nigeria — und schweigen über eine Kontroverse in ihrer Heimat.

Harry und Meghan schweigen während der Nigeria-Tour über den Skandal bei ihrer Wohltätigkeitsorganisation.

Der 39-jährige Prinz und die ehemalige ‚Suits‘-Darstellerin besuchen derzeit das westafrikanische Land, wo sie der nigerianischen Bevölkerung zuletzt in einem Statement ihre „tiefste Dankbarkeit“ ausdrückten. Bei seiner Rückkehr in die USA erwartet das royale Paar jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit eine Menge Arbeit. Denn wie unter anderem ‚PEOPLE‘ berichtet, wird ihre Charity-Organisation ‚Archewell Foundation‘ aktuell als „im Zahlungsverzug“ aufgeführt, nachdem wiederholt Rechnungen nicht beglichen und Finanzmittel nicht bereitgestellt wurden. Die Kontroverse um ihre Wohltätigkeitsarbeit thematisierten der Herzog und die Herzogin von Sussex während ihres Nigeriaaufenthaltes bisher nicht. In ihrem offiziellen Statement schrieben Harry und Meghan nur: „Der Herzog und die Herzogin möchten all den Veranstaltern, Militärvertretern und der gesamten nigerianischen Gemeinschaft ihre tiefste Dankbarkeit ausdrücken für die enorme Gastfreundschaft während des ersten von vielen erinnerungswürdigen Besuchen.“

Die ‚Archewell Foundation‘ könnte wegen der ausstehenden Forderungen womöglich demnächst zu Strafzahlungen aufgefordert oder sogar suspendiert werden. Harry und Meghan gründeten die Organisation bei ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten, nachdem sie kurz zuvor offiziell ihre royalen Pflichten abgegeben hatten.