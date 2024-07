Mit anderen Promis Gala in Beverly Hills: Harry und Meghan ehren engen Freund Tyler Perry

Harry (li.) und Meghan werden Tyler Perry bei einer Gala feiern. (jom/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 09:52 Uhr

Gemeinsam mit weiteren Stars werden Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren engen Freund Tyler Perry mit einer Gala ehren. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent soll dabei für seine Arbeit gewürdigt werden.

Tyler Perry (54) wird Ende des Jahres im Mittelpunkt einer Gala stehen. Die Organisation Paley Center for Media will mit "The Paley Honors Tribute to Tyler Perry" die Arbeit des Schauspielers, Regisseurs, Produzenten und Autors würdigen. Im Komitee der Gala sind unter anderem auch royale Mitglieder.

Meghan und Harry: Was verbindet sie mit Tyler Perry?

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) wollen ihrem engen Freund die Ehre erweisen. Der Hollywood-Mogul und Philanthrop ist der Taufpate ihrer Tochter Lilibet (3). Er hatte dem Paar zuvor geholfen, in den USA Fuß zu fassen und ließ die royalen Aussteiger zwischenzeitlich in einem seiner Anwesen wohnen. Neben den Sussexes gehören weitere enge Freunde und Kollegen zum Gastgeberkomitee, darunter die Schauspielerinnen Whoopi Goldberg (68), Taraji P. Henson (53) oder Kerry Washington (47).

"Während meiner gesamten Karriere habe ich mich bemüht, Menschen zusammenzubringen und denjenigen eine Stimme zu geben, die in den Medien oft unterrepräsentiert sind", sagt Perry laut "The Hollywood Reporter" in einem Statement zu seiner Ehrung, die die Verleihung eines Preises beinhaltet. "Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung vom Paley Center for Media zu erhalten, einer Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Macht und Bedeutung der Medien hervorzuheben." Maureen J. Reidy, Präsidentin des Paley Center for Media, erklärte: "Durch sein gefeiertes und produktives Werk hat Tyler Perry seinen Platz als eine der größten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Medienwelt gefestigt." Mit jedem neuen Projekt bringe er die Branche und die Kultur weiter voran. "Es ist uns eine große Ehre, Tyler am 4. Dezember mit unserer höchsten Auszeichnung, dem Paley Honors Award, zu ehren."

Die Gala soll am 4. Dezember im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills stattfinden.