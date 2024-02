Dreitätige Reise für Invictus Games Harry und Meghan in Kanada: Die ersten Bilder von der Skipiste

Meghan feuert Ehemann Harry auf der Skipiste in Kanada an. (eee/spot)

SpotOn News | 15.02.2024, 08:00 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben bei ihrer dreitägigen Kanada-Reise ein straffes Programm. Am ersten Tag ging es für die beiden auf die Skipiste.

Den Valentinstag am 14. Februar haben Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) mit Wintersport verbracht. Die beiden sind am Mittwoch in British Columbia, Kanada, angekommen. Mit einem Privatjet sind sie aus ihrer kalifornischen Wahlheimat angereist, um mit den Vorbereitungen für die ersten Winter Invictus Games im kommenden Jahr zu beginnen. Den ersten von drei Tagen hat das Paar auf der Skipiste verbracht.

Harry und Meghan sorgen für Aufmerksamkeit auf der Skipiste

Hand in Hand machte sich das Paar auf den Weg Richtung Trainingscamp. Meghan trug ein helles Winteroutfit, bestehend aus einer weißen Jeans, einem cremeweißen Strickpullover, einem beigen Daunenmantel und grauen Winterboots mit Schnürsenkeln und Felloptik. Dazu trug sie eine schwarze Bommel-Mütze auf ihren wellig gestylten Haaren.

Harry schlüpfte in eine lässige Jeans, zu der er eine schwarze Winterjacke, eine graue Strickmütze und braune Outdoor-Schuhe trug. Die beiden begrüßten die Veteranen, Helfer und Sportler, gaben ihnen die Hände oder umarmten sie. Anschließend versuchte sich Prinz Harry im paralympischen alpinen Skifahren, was eine der Sportkategorien bei den Winter Invictus Games sein wird. Viele Wintersportler beobachteten das Ereignis auf der Piste. In den sozialen Medien gibt es inzwischen mehrere Videos.

Darin ist Harry samt Helm, Skibrille und Skistöcken sitzend auf den Para-Skiern zu sehen, während direkt hinter ihm ein weiterer Skifahrer beim Lenken unterstützt. Unten angekommen applaudieren die Zuschauenden um Herzogin Meghan, die den ersten Fahrversuch ihres Mannes ebenfalls mit dem Handy filmte.

Viel Organisation für die Invictus Games 2025

Insgesamt werden sich Harry und Meghan für drei Tage in Kanada aufhalten. Das Paar wird sich auch in den kommenden zwei Tagen mit den Mitgliedern der internationalen Invictus-Community im Wintertrainingslager treffen.

Harry und Meghan wollen vor Ort mit den Teammanagern, Trainern und Wettkämpfern sprechen, die bei den offiziellen Invictus Games dabei sein werden, die im Februar 2025 in Vancouver und Whistler stattfinden. Im vergangenen Jahr fand der Wettkampf im deutschen Düsseldorf statt.