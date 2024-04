Stars Harry und Meghan: Zwei neue Netflix-Shows

Prince Harry and Meghan at Bob Marley One Love premiere in Jamaica - EPK and Paramount BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2024, 09:38 Uhr

Die beiden Ex-Royals wollen bei dem Streaming-Dienst mit Koch- und Gartentipps überzeugen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen zwei neue Formate für Netflix produzieren.

Der 39-jährige Sohn von König Charles hat gemeinsam mit seiner Ehefrau einen Vertrag über 100 Millionen Dollar (93,2 Millionen Euro) mit dem Streaming-Riesen abgeschlossen. Wie unter anderem ‚Deadline‘ berichtet, plant das Paar zwei neue Doku-Shows, die sich respektive mit Haushaltstipps und Polo beschäftigen werden. Im Artikel heißt es, dass Meghan in ihrer Sendung „die Freude am Kochen und Gärtnern, Unterhaltung und Freundschaft zelebrieren“ wolle. Das TV-Format soll von Michael Steed inszeniert werden, der in der Vergangenheit unter anderem mit dem verstorbenen Fernsehkoch Anthony Bourdain zusammenarbeitete.

Harry will dem Netflix-Publikum mit seiner Show derweil die Welt des Polos näher bringen. Der Prinz spielte den Sport selbst jahrelang und nahm unter anderem des Öfteren an Wohltätigkeitsturnieren teil. Im ‚Deadline‘-Artikel steht über das geplante Format zu lesen: „Eher bekannt für seine Ästhetik und gesellschaftliche Szene, werden in der Serie auch der Mut und die Leidenschaft dieses Sports gezeigt. Festgehalten werden die Spieler und was es bedeutet, auf dem höchsten Level zu spielen.“