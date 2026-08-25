Stars Hayden Panettiere ließ Brian Hickerson von ihrer Security fernhalten

Hayden Panettiere at the amfAR Gala Los Angeles - Avalon - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 09:00 Uhr

Neue Details über die verstorbene 'Heroes'-Darstellerin zeigen, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um ihren Ex-Partner während der Veröffentlichung ihrer Memoiren von ihr fernzuhalten.

Hayden Panettiere soll ihr Sicherheitsteam angewiesen haben, ihren On-off-Freund Brian Hickerson während der Promotion-Tour für ihre Memoiren von ihr fernzuhalten.

Drei Monate später war der 37-Jährige auf dem Anwesen in South Carolina, auf dem die Schauspielerin am 16. August im Alter von 36 Jahren starb. Hayden, bekannt aus ‚Heroes‘ und ‚Nashville‘, war seit 2018 mit Brian verbunden. In ihrem im Mai erschienenen Buch ‚This Is Me: A Reckoning‘ schrieb sie über die turbulente Beziehung.

Laut einem Bericht der ‚New York Times‘ erhielt Haydens Sicherheitsteam „klare Anweisungen“, Brian während ihrer Buchtour von ihr fernzuhalten. Auch der Barnes-and-Noble-Laden am New Yorker Union Square, in dem die Auftaktveranstaltung stattfand, soll ausdrücklich angewiesen worden sein, ihn nicht hereinzulassen. Die erste Veranstaltung fand am 19. Mai statt. Hayden stellte dabei ihre Memoiren vor, in denen sie über ihre Erfahrungen mit früher Berühmtheit, Sucht, Mutterschaft und häuslicher Gewalt schrieb.

Die Anweisung an das Sicherheitspersonal soll eindeutig gewesen sein. Das Geschäft am Union Square erhielt demnach die „spezifische Vorgabe, einen Mann namens Brian Hickerson nicht hereinzulassen“. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen während der Buchtour war Brian drei Monate später in dem Haus in Greenville, in dem Hayden bewusstlos aufgefunden wurde. Ein Polizeibericht bestätigte, dass Brian und sein Bruder Zach Hickerson am 16. August auf dem Anwesen waren, als die Rettungskräfte eintrafen.

Die Beamten berichteten, dass es keine offensichtliche körperliche Ursache für Haydens Bewusstlosigkeit gab. Eine spätere Autopsie ergab zudem keine Anzeichen für Verletzungen. Die Polizei erklärte, es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Todesursache und Todesumstände werden weiterhin untersucht. Laut Polizeibericht zeigte Brian den Beamten eine Tasche mit Medikamenten, die Hayden eingenommen hatte. Zach wurde als sichtlich emotional beschrieben, während die Rettungskräfte versuchten, Hayden wiederzubeleben.

Brian äußerte sich später über seinen Anwalt Sloan Ellis zu Haydens Tod. In der Stellungnahme hieß es: „Haydens Tod wird weiterhin untersucht, und es ist wichtig, dieser Untersuchung ihren Lauf zu lassen. Wie öffentlich berichtet wurde, bestätigte die Polizei, dass es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden gab.“ Aus Respekt vor Haydens Angehörigen und angesichts der laufenden Ermittlungen werde es zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare geben.