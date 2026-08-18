Stars Hayden Panettiere ‚konzentrierte sich auf Neuausrichtung‘ – Monate vor ihrem Tod mit 36

Hayden Panettiere - SCREAM VI Premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 12:30 Uhr

Hayden Panettiere konzentrierte sich darauf, „ihr Leben neu auszurichten“ und für ihre Tochter ein Vorbild als „starke, kraftvolle, mutige“ Frau zu sein.

Das sagte sie in einem sehr persönlichen Fernsehinterview nur drei Monate vor ihrem Tod im Alter von 36 Jahren. Die ‚Heroes‘- und ‚Nashville‘-Darstellerin trat im Mai in der ‚Tamron Hall Show‘ auf, um ihre Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘ zu bewerben. In dem Gespräch mit Moderatorin Tamron sprach die Schauspielerin über Sucht, postpartale Depressionen, Mutterschaft und ihre Erfahrungen beim Aufwachsen in Hollywood.

Sie starb am Sonntag, dem 16. August, nachdem sie in einer Wohnung in Greenville, South Carolina, leblos aufgefunden worden war. Die Behörden ermitteln weiterhin zu Todesursache und Todesart. Ein mit Haydens damaligem Auftritt bei Tamron vertrauter Insider sagte nun gegenüber ‚Page Six‘: „Es wirkte so, als habe sie wirklich das Gefühl gehabt, von sehr vielen Menschen schlecht behandelt worden zu sein, und deshalb konzentrierte sie sich darauf, ihr Leben neu auszurichten.“

Während des Interviews sprach Hayden über ihre Erfahrungen als Kinderdarstellerin und erinnerte sich daran, dass ihr im Alter von 16 Jahren von einer Vertrauensperson vor einem Auftritt auf dem roten Teppich etwas gegeben worden sei, das sie als „Glückspillen“ bezeichnete. Sie sagte: „Das war jemand, dem ich von ganzem Herzen vertraute, dass er mich beschützt, und es kam mir in diesem Moment überhaupt nicht in den Sinn, dass diese Person mich in irgendeiner Weise in Gefahr bringen könnte.“

Hayden wurde in der Sendung von ihrer Publizistin Kasey Kitchen begleitet, die für einen Teil des Interviews zu ihr kam. Laut ‚Page Six‘ wollte Tamron, dass Hayden jemanden bei sich hatte, dem sie vertraute, während sie über die in ihren Memoiren behandelten Themen sprach. Der Insider sagte: „[Hayden] wollte [Kasey] wirklich die ganze Stunde über dabeihaben, und ihre Freundschaft wirkte aufrichtig.“ Sie fügte hinzu: „Es wirkte so, als sei ihre Publizistin zu diesem Zeitpunkt die einzige wirklich verlässliche Person an ihrer Seite gewesen.“ Ein weiterer Insider erklärte dem Medium, Hayden und Kasey hätten sich kennengelernt, nachdem die Schauspielerin „eine Wende zum Besseren geschafft“ habe. Kasey sei jemand gewesen, „dem Hayden vertrauen konnte“.

Die ‚Tamron Hall Show‘ griff das Interview nach Haydens Tod erneut auf und veröffentlichte Ausschnitte in den sozialen Medien, in denen sie darüber sprach, was für ein Vorbild sie für ihre elfjährige Tochter Kaya sein wollte. Hayden sagte: „Ich möchte ein Beispiel für eine kraftvolle, starke, mutige Frau sein – und für eine Frau, die ‚Nein‘ sagen, persönliche Grenzen setzen und sich nicht ausnutzen lassen kann. Und für sie würde ich die Welt niederbrennen.“

In dem Interview ging es außerdem um die gesundheitliche Krise, die Hayden nach eigenen Angaben schließlich dazu brachte, sich wegen ihrer Alkoholsucht behandeln zu lassen. Sie sagte: „Als ich an den Punkt kam, an dem ich in den Spiegel sah und bemerkte, dass meine Augen gelb geworden waren, und meinen eigenen Körper nicht mehr wiedererkannte, und ich in diese Arztpraxis ging und eine Blutuntersuchung machen ließ, sagte er mir: ‚Wenn du nicht aufhörst, wirst du irgendwann eine Lebertransplantation brauchen.'“ Der Arzt habe der damals 30-Jährigen auch gesagt, dass sie ihren 35 Geburtstag nicht erleben werde, wenn sie keinen Lebenswandel anstrebe.

Hayden hatte zuvor gegenüber ‚People‘ erklärt, sie habe sich in Behandlung begeben und im Rahmen ihrer Genesung eine Traumatherapie absolviert. 2022 bezeichnete sie Nüchternheit als „eine tägliche Entscheidung“ und sagte, sie überprüfe ständig, wie es ihr selbst gehe. Ihre Erfahrungen mit Sucht und Genesung wurden zu einem zentralen Bestandteil von ‚This Is Me: A Reckoning‘, das im Mai erschien. Die Memoiren behandelten außerdem ihre postpartale Depression nach der Geburt von Kaya, Haydens Beziehung zu Kayas Vater, dem ehemaligen ukrainischen Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko (50) sowie den Tod von Haydens jüngerem Bruder Jansen Panettiere, der 2023 im Alter von 28 Jahren starb.