Stars Hayden Panettiere: Durchgesickerter 911-Funkverkehr deutet auf mutmaßliche hin

Hayden Panettiere - September 2022 - Avalon - Emmy Nominees Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 19:00 Uhr

Eine Audioaufnahme eines 911-Notrufs deutet darauf hin, dass Hayden Panettiere nach einer mutmaßlichen Überdosis tot aufgefunden wurde.

Die ‚Heroes‘-Darstellerin starb am Sonntag (16. August) im Alter von 36 Jahren, nachdem eine Freundin sie regungslos in ihrer Wohnung in South Carolina gefunden hatte. TMZ ist nun in den Besitz einer Funkaufnahme des Notrufs gelangt, auf der offenbar Einsatzkräfte über eine „Überdosis“ sprechen.

In der kurzen Aufnahme ist ein Beamter mit den Worten zu hören: „Sind unterwegs. Überdosis. Wiederbelebungsmaßnahmen laufen.“ Nach Eingang des Notrufs eilten Rettungskräfte zu der Wohnung und versuchten, Hayden mithilfe „erweiterter kardiologischer Wiederbelebungsmaßnahmen“ zu reanimieren. Doch nach einer Stunde wurde die ‚Nashville‘-Darstellerin tragischerweise um 14.32 Uhr für tot erklärt.

In einer offiziellen Erklärung des Greenville Police Department hieß es: „Beamte reagierten gemeinsam mit Rettungskräften gegen 13.50 Uhr am Sonntag auf die Meldung über eine nicht ansprechbare Frau. Nach dem Eintreffen wurde medizinische Hilfe geleistet; die Person, die später als Hayden Panettiere identifiziert wurde, wurde jedoch noch am Einsatzort für tot erklärt.“ Der Fall werde vom Greenville Police Department in Zusammenarbeit mit dem Greenville County Coroner’s Office untersucht. In der Erklärung hieß es weiter: „Die vorläufigen Ermittlungen haben aber keine Hinweise auf Fremdverschulden oder verdächtige Umstände ergeben. Eine Bekannte von Frau Panettiere setzte den Notruf ab.“

Haydens Sprecherin Kasey Kitchen bestätigte ebenfalls, dass die Behörden die Geschehnisse untersuchen und zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden. Kitchen sagte gegenüber ‚NBC News‘: „Es laufen Ermittlungen. Morgen sollten wir mehr wissen.“ Ein Gerichtsmediziner soll eine Autopsie durchführen, um die offizielle Todesursache festzustellen.

Haydens Tod wurde von ihrem Vater Alan Panettiere bestätigt, der die Schauspielerin würdigte. Alan erklärte: „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten, unermesslich viel Liebe und Freude schenkte – ebenso wie den Millionen Menschen, die sie auf dem Bildschirm sahen.“ Ihr Vater bat um Privatsphäre, „während unsere Familie sich die Zeit nimmt, diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten“.

Hayden veröffentlichte kürzlich ihre Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘, in denen sie ihr schwieriges Privatleben schilderte, darunter häusliche Gewalt, ihren Kampf gegen Alkoholismus, Aufenthalte in Reha-Einrichtungen und ihren Kampf mit einer zunächst nicht diagnostizierten postpartalen Depression nach der Geburt ihrer Tochter Kaya, die sie mit ihrem ehemaligen Verlobten, dem früheren Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, bekam.

Über das Buch sagte sie zuvor gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich spreche über traumatische Momente und Dinge, von denen die Menschen überhaupt nichts wissen. Über den Missbrauch, den ich durch Menschen erlitten habe, die eigentlich dazu da sein sollten, mich zu beschützen. Ich gestehe all die Dinge ein, die ich getan habe. Ich wusste: Wenn ich das mache, dann möchte ich schonungslos und schmerzhaft ehrlich sein.“