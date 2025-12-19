Stars Heidi Klum über ihre Anfänge als Model

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 14:00 Uhr

Heidi Klum wird seit vielen Jahren mit guter Laune, Optimismus und ihrem strahlenden Lächeln verbunden -doch der Weg dorthin war nicht immer leicht.

In einem Interview mit dem Magazin ‚Elle‘ blickt die 52-Jährige nun auf eine prägende Erfahrung aus den Anfängen ihrer Karriere zurück, die sie bis heute begleitet.

Bevor sie international bekannt wurde, stand Heidi Klum als Nachwuchsmodel für ein Brautmagazin vor der Kamera. Während des Shootings erlebte sie jedoch eine verletzende Situation: Der Fotograf kritisierte ihr Lachen scharf und bezeichnete es als unangenehm. „Er schrie mich an. Ich musste weinen“, erinnert sich Klum offen.

Anstatt sich von diesem Erlebnis entmutigen zu lassen, entschied sie sich, daraus Stärke zu ziehen. Sie setzte sich intensiv mit sich selbst auseinander und übte ihr Lächeln vor dem Spiegel. Ironischerweise wurde genau dieses Lachen später zu ihrem Markenzeichen – heute ist es untrennbar mit ihrem Namen verbunden.

Im Gespräch zeigt sich die vierfache Mutter selbstbewusst und reflektiert. Sie habe gelernt, Kritik nicht persönlich zu nehmen und negative Stimmen nicht an sich heranzulassen. Stattdessen nutze sie solche Momente als Motivation. Diese Haltung habe ihr geholfen, sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich in der Model- und Medienbranche zu behaupten.