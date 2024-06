Das Erste, ZDF, RTL oder MagentaTV? Heiße Gruppenendphase steht an – wo kann man welches EM-Spiel sehen?

Deutschland steht schon im Achtelfinale. Doch der Gegner ist bislang noch nicht bekannt. (dr/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 11:53 Uhr

Es ist kompliziert: Mit dem ZDF, dem Ersten, RTL und MagentaTV verteilen sich die EM-Spiele im Prinzip auf vier Sender. In der Endphase der Vorrunde finden Partien jetzt sogar parallel statt. Welcher Sender zeigt also welches Spiel?

Die Gruppenphase bei der Fußball-Europameisterschaft ist in die entscheidende Zielgerade eingebogen. Bereits am Sonntagabend wurden die letzten Spiele der Gruppe A absolviert, mit bekanntem Ausgang: Deutschland setzte sich als Gruppensieger durch, die Schweiz ist mit Platz zwei ebenfalls fix im Achtelfinale. Ungarn hat mit drei Punkten noch Chancen auf ein Weiterkommen, muss aber die anderen Ergebnisse abwarten. Das Besondere am dritten Spieltag: Die Partien werden jeweils zeitgleich angepfiffen, um abgesprochene Ergebnisse und somit eine Wettbewerbsverzerrung zu verhindern.

Doch wie und wo können die Fans die Spiele im TV verfolgen, wenn möglicherweise das Erste oder das ZDF eine persönlich für uninteressant empfundene Partie übertragen? Ein Überblick:

Gruppe B am Montag, 24. Juni, 21 Uhr:

Die Gruppe B wird am Montagabend ihre letzten Spiele bestreiten. Spanien steht als Gruppensieger bereits fest und trifft zum Abschluss um 21 Uhr auf Albanien. Das Spiel wird bei RTL live übertragen. Im Parallelspiel treten Kroatien gegen Italien an, was zeitgleich im ZDF gezeigt wird.

Gruppe D am Dienstag, 25. Juni, 18 Uhr:

In der Gruppe D treffen am Dienstag bereits um 18 Uhr die Niederlande auf die starken Österreicher, was der Privatsender RTL zeigen wird. Die bislang enttäuschenden Polen haben es hingegen mit einem der Turnier-Favoriten zu tun. Das Spiel gegen Frankreich überträgt das ZDF im Öffentlich-Rechtlichen-Fernsehen.

Gruppe C am Dienstag, 25. Juni, 21 Uhr:

Die Gruppe C spielt ebenfalls am Dienstag den Achtelfinalgegner der Deutschen um 21 Uhr aus. Die DFB-Elf wird auf den Gruppenzweiten treffen. Dänemark spielt gegen die Serben, was exklusiv auf dem Telekom-Streamingportal MagentaTV zu sehen sein wird. Das Duell England gegen Slowenien wird hingegen im Free-TV im ZDF übertragen.

Gruppe E am Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr:

Eine Besonderheit gibt es in der Gruppe E, die am Mittwoch um 18 Uhr die Entscheidung herbeiführt: Alle vier Teams stehen aktuell bei drei Punkten und haben somit die identischen Chancen fürs Weiterkommen. Die Slowakei trifft dann auf Rumänien im Ersten, parallel dazu gibt es die Partie Ukraine gegen Belgien bei RTL.

Gruppe F am Mittwoch, 26. Juni, 21 Uhr:

Den Abschluss der Gruppenphase übernimmt anschließend am Mittwochabend die Gruppe F. Portugal steht hier als Gruppensieger bereits fest und triff zum Abschluss auf Georgien. Zu sehen gibt es das Match bei RTL. Das Duell um Platz zwei in der Gruppe zwischen Tschechien und der Türkei überträgt hingegen erneut das Erste.

Alle ausstehenden Gruppen-Partien in der Übersicht:

Gruppe B, Montag, 24. Juni, 21 Uhr:

Kroatien gegen Italien im ZDF

Albanien gegen Spanien bei RTL

Gruppe C, Dienstag, 25. Juni, 21 Uhr:

Dänemark gegen Serbien bei MagentaTV

England gegen Slowenien im ZDF

Gruppe D, Dienstag, 25. Juni, 18 Uhr:

Niederlande gegen Österreich bei RTL

Frankreich gegen Polen im ZDF

Gruppe E, Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr:

Slowakei gegen Rumänien im Ersten

Ukraine gegen Belgien bei RTL

Gruppe F, Mittwoch, 26. Juni, 21 Uhr:

Georgien gegen Portugal bei RTL

Tschechien gegen die Türkei im Ersten

Möglichkeit der Konferenz bei MagentaTV

Achtung: Wer sich nicht für eine Partie entscheiden kann, der hat bei MagentaTV die Möglichkeit, die letzten Gruppenspiele gleichzeitig auch in einer Konferenz-Schaltung zu genießen.

Nach den finalen Vorrundenspielen am Mittwoch gibt es dann im Übrigen drei Tage EM-Pause, ehe es am Samstag mit den Achtelfinalpartien weitergeht. Deutschland muss gleich am Samstag um 21 Uhr im Berliner Olympiastadion ran. Wie schon erwähnt, wird der Gegner erst noch in Gruppe C am Dienstagabend ermittelt.