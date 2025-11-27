Stars Helena Bonham Carter sagt, Tim Burton habe sie ‚bei der Geburt gezeichnet‘

Bang Showbiz | 27.11.2025, 09:00 Uhr

Helena Bonham Carter sagt, Tim Burton habe sie 'bei der Geburt gezeichnet'.

Helena Bonham Carter sagt, Tim Burton habe gezeichnet, während sie „buchstäblich ein Kind zur Welt brachte“.

Die 59-jährige Schauspielerin, deren langjährige Beziehung mit dem legendären Filmemacher 2014 endete, erinnerte sich daran, dass ihr 67-jähriger Ex-Partner immer zeichnete, ganz egal, was um ihn herum geschah. In der neuen Dokumentation ‚Tim Burton: Life in the Line‘ sagte sie: „Er zeichnet sich buchstäblich durch sein Leben. Selbst wenn er mit dir zusammen ist, würde er zeichnen. Selbst während bedeutender Momente. Ich bekam ein Kind. Und er würde immer noch zeichnen. Buchstäblich während der Geburt. Wir haben unser ganzes Leben skizziert.“

Helena und Tim haben gemeinsam die Kinder Billy (22) und Nell (17). Außerdem besetzte er sie in mehreren seiner Projekte, darunter ‚Sweeney Todd‘, ‚Charlie und die Schokoladenfabrik‘, ‚Corpse Bride‘, ‚Alice im Wunderland‘ und viele mehr. Rückblickend sagt Helena über die Zeit mit Tim: „Er hat mir großartige Figuren gegeben, einschließlich der Kinder. Aber er gab mir die Chance, Charaktere zu erschaffen, wo ich bis dahin wahrscheinlich nicht die Möglichkeit dazu bekommen hatte.“

Ihre Verbindung begann 2001, nachdem er sie für ‚Planet der Affen‘ engagierte. Zwei Jahre später kamen sie sich emotional wirklich näher, als sie gemeinsam an ‚Big Fish‘ arbeiteten. Helena sagte, er habe sie „in Existenz gezeichnet“, während sie den echten Menschen hinter Tims öffentlicher Persona kennenlernte. Sie erklärte: „Tim kommt eigentlich nie zur Ruhe. Er tanzt in der Luft. Solange er diese Energie in etwas kanalisieren kann – in eine Linie auf einer Seite –, ist das sein Anker.“