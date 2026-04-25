Stars Helena Bonham Carter steigt bei ‚The White Lotus‘ aus

Helena Bonham Carter at the SAG Awards January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2026, 11:51 Uhr

Helena Bonham Carter steigt bei 'The White Lotus' aus.

Helena Bonham Carter hat ‚The White Lotus‘ verlassen, und ihre Rolle wird neu besetzt.

Die 59-jährige Schauspielerin steigt aus der HBO-Serie aus, deren vierte Staffel bereits gedreht wird, nachdem ihre Figur „am Set nicht richtig funktioniert hat“. Die Rolle wird nun überarbeitet, neu geschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt. Ein HBO-Sprecher erklärte gegenüber ‚Deadline‘: „Da die Dreharbeiten zur vierten Staffel von ‚The White Lotus‘ gerade erst begonnen haben, wurde deutlich, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht stimmig war. Die Rolle wurde daraufhin überdacht, wird neu geschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt.“ HBO, die Produzenten und Mike White bedauerten, nicht mit Bonham Carter arbeiten zu können, seien aber weiterhin große Fans und hoffen sehr bald bei einem anderen Projekt mit der legendären Schauspielerin zusammenzuarbeiten.“

Für Staffel vier wurden zuvor unter anderem Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul und Nadia Tereszkiewicz angekündigt. Später stießen außerdem Heather Graham, Rosie Perez, Ben Schnetzer, Tobias Santelmann, Frida Gustavsson und Laura Smet zur Besetzung.

Die vierte Staffel spielt in einem Luxusresort in Frankreich, mit Drehorten an der Côte d’Azur, darunter Cannes, Saint-Tropez und Monaco. Das Airelles Château de la Messardière in Saint-Tropez dient als „White Lotus du Cap“, während das Hôtel Martinez als „White Lotus Cannes“ fungiert. Einige Dreharbeiten finden auch in Paris statt. Die Serie startete 2021 mit einer Staffel auf Hawaii, gefolgt von weiteren Staffeln in Italien und Thailand. Jede Staffel enthielt mindestens ein wiederkehrendes Cast-Mitglied, darunter Jennifer Coolidge in den ersten beiden Staffeln sowie eine Handlung in der dritten Staffel mit Natasha Rothwell und Jon Gries. Ursprünglich während der Covid-19-Pandemie konzipiert, war ‚The White Lotus‘ als abgeschlossene Produktion in einem Luxusresort auf Hawaii gedacht, um unter strengen Bedingungen drehen zu können.

Die erste Staffel begleitete wohlhabende Gäste und Angestellte eines Resorts, und HBO verlängerte die Serie anschließend und entwickelte sie zu einer Anthologie mit jeweils neuen Schauplätzen. Die zweite Staffel auf Sizilien erweiterte den Umfang der Serie, behielt aber ihre zentralen Themen wie Reichtum, Beziehungen und moralische Ambivalenz bei. Die dritte Staffel in Thailand setzte dieses Konzept mit neuen Figuren und miteinander verknüpften Handlungssträngen fort.