Stars Hilary Duff: Ihr viertes Baby ist da!

Hilary Duff - How I Met Your Father - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 09:49 Uhr

Die Schauspielerin gibt auf Instagram voller Stolz die Geburt ihres vierten Babys bekannt.

Hilary Duff hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht.

Die US-Schauspielerin hat in den sozialen Medien die Geburt ihres vierten Kindes bekannt gegeben, das dritte mit ihrem Ehemann Matthew Koma. Neben einigen Fotos ihrer Wassergeburt, die in Hilarys Zuhause stattfand, schrieb sie auf Instagram: „Townes Meadow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen… Sie hat diese Wangen perfektioniert!“

Die 36-Jährige fügte einen süße Liebeserklärung an ihr Nesthäkchen hinzu: „Ich habe monatelang davon geträumt, dich in meinen Armen zu halten, und die letzten fünf Tage, in denen ich dich kennenlernen, dich anstarren und riechen durfte, waren pure Momente der Magie. Wir alle lieben dich, als wärst du schon die ganze Zeit hier gewesen, Schönheit.“ Hilary hat bereits die Töchter Mae (2) und Banks (5) mit Matthew, während Sohn Luca (11) aus ihrer ersten Ehe mit Hockey-Profi Mike Comrie stammt.

Die ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin sprach kürzlich im ‚The Motherly Podcast‘ darüber, wie allein sie sich während ihrer ersten Schwangerschaft fühlte. „Ich würde sagen, dass es am Anfang ein wenig isolierend war, weil ich keine Freunde hatte, die schon Babys hatten“, offenbarte sie. „Aber ich hatte schon so lange gearbeitet, dass es sich wie ein natürlicher Schritt für mich anfühlte, und ich wusste immer, dass ich Mutter werden wollte. Ich wusste immer, dass das meine oberste Priorität im Leben sein würde. Ich fühlte mich also in mancher Hinsicht bereit und in anderer ein wenig ängstlich, aber wirklich ängstlich wurde ich erst, als ich schwanger war.“