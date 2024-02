Stars Hilary Swank: Das steckt hinter den Namen ihrer Zwillinge

20.02.2024

Die Schauspielerin spricht über die Bedeutung der Namen ihrer Kinder.

Hilary Swank verrät, wie sie auf die Namen ihrer Zwillinge kam.

Die 49-jährige Schauspielerin zieht zusammen mit ihrem Ehemann Philip Schneider die zehn Monate alten Töchter Aya und Ohm groß. In der ‚Today‘-Show spricht sie nun über die emotionale Bedeutung der Baby-Namen. „Aya war ein syrischer Flüchtling, den wir im Libanon kennengelernt haben, also war sie einfach dieses mutige, tapfere junge Mädchen voller Licht, das eine wirklich schwierige Zeit durchmachte“, berichtet Hilary. „Mein Mann und ich sagten: ‚Sie ist so schön. Was für ein toller Name‘. Und Ohm gilt als der erste universelle Klang und verbindet alle Menschen. Wir dachten: ‚Oh, das klingt sehr passend.‘“

Die Oscar-Preisträgerin zeigt sich überwältigt von der Liebe, die sie für ihre Kinder empfindet. „Ich glaube, jede Mutter, die ich gehört habe, sagte: ‚Mach dich bereit, die größte Freude deines Lebens zu erleben‘, und ich sagte: ‚Nein, ich weiß, wie sich große Freude anfühlt. Ich habe fünf Hunde. Ich verstehe das‘“, schildert sie. „Dann bekommt man Babys und denkt sich: ‚Diese Liebe ist so umfassend. Sie ist so unglaublich.‘ Es macht so viel Freude, und jeder einzelne Tag, an dem man aufwachen und mit ihnen zusammen sein kann, ist für mich die Erfüllung.“