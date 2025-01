18. Staffel ab 24. Januar „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Der Alltag im Dschungelcamp

Die neuen Dschungelcamperinnen und -camper müssen sich ebenso wie ihre Vorgängerinnen und Vorgänger an Regeln halten. (jom/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 15:31 Uhr

Am 24. Januar starten erneut zwölf Promis in das RTL-Dschungel-Abenteuer. Was kommt auf die Camperinnen und Camper zu, wie sieht ihr Alltag Down Under aus?

Ab Freitag, 24. Januar, kehrt das Reality-TV-Urgestein "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (auch auf RTL+) zurück. Zwölf Promis sind Teil der 18. Staffel. Auf dem Weg zur Dschungelkrone müssen sie allerlei Prüfungen absolvieren und das karge Leben im australischen Dschungel überstehen. Doch wie sieht der Alltag im Camp aus und welche Regeln müssen befolgt werden?

Essen, Hygiene, Kommunikation

Mit seinen giftigen Pflanzen und gefährlichen Tieren wie Schlangen und Spinnen birgt der australische Dschungel einige Gefahren. Damit die Promis dementsprechend vorbereitet sind, werden sie laut RTL einen Tag vor Camp-Einzug von einem Ranger über die Risiken aufgeklärt. Sie bekommen einen Schnellkurs in der australischen Tier- und Pflanzenkunde und wie man gefährliche Arten erkennen kann und wie man sich bei Begegnungen verhält. Sollte es trotzdem zu medizinischen Notfällen kommen, sind ein Arzt und ein Psychologe unweit des Camps jederzeit für die Stars verfügbar.

Mit der Natur vor Ort soll möglichst schonend umgegangen werden. Laut Sender werden deshalb im Camp nur Produkte verwendet, die zu 100 Prozent umweltverträglich und von der australischen Naturschutzbehörde genehmigt wurden. Wasser zum Kochen und Waschen gibt es nur am Camp-Wasserfall und am Teich, der ebenfalls zum Gelände gehört. Zu den Alltagsaufgaben der Promis zählen neben dem Wasserabkochen, der Zubereitung von Bohnen und Reis und dem Waschen auch das Lagerfeuer machen sowie das Sägespäne-Plumpsklo leeren und reinigen.

Zu den wichtigsten Regeln, die es in den vergangenen Jahren im Camp zu beachten galt und es bei der Nichteinhaltung zu Bestrafungen kam, gehört zum Beispiel die Beachtung der Grenzen der Anlage, die nicht überschritten werden dürfen. Beim Gang zur Waschstelle oder Holzsammelstelle müssen die Promis immer mindestens zu zweit sein. Zwei Stars müssen zudem Nachtwache halten und im Camp-Zentrum bleiben. Der täglich von den Stars ernannte Teamchef ist dafür verantwortlich, dass die Promis das Feuer nie ausgehen lassen. In Sachen Essen gilt laut Regelwerk: "Grundnahrungsmittel sind Reis und Bohnen. Niemals und unter keinen Umständen dürfen Früchte, Pilze oder Tiere des Dschungels gegessen werden – vieles ist extrem giftig. Alle Tiere und Pflanzen in diesem Gebiet stehen unter Naturschutz." Zum Schutz dürfen die Camper auch "niemals barfuß oder nur mit Socken bekleidet den Boden berühren".

Während ihres Dschungelcamp-Aufenthalts müssen die Promis stets ihre Mikrofone tragen, auch bei nächtlichen Toilettengängen, und dürfen sie nicht verdecken oder zuhalten. "Zum Duschen werden sie mit etwas Abstand zum Schutz vor Spritzwasser abgelegt. Zum Schlafen werden sie ans Kopfende vom Bett gehängt." Ein weiteres interessantes Detail aus dem Regelwerk: "Im Camp darf ausschließlich Deutsch gesprochen werden. Zuwiderhandlungen werden geahndet."

Klima und Prüfungen

Das Dschungelcamp nahe der Gold Coast im Osten Australiens begrüßt die Stars mit subtropischem Klima. Laut RTL hat es zur Ausstrahlung der Sendung im Januar (Zeitverschiebung: MEZ plus neun Stunden) dort im Durchschnitt rund 29 Grad. Nachts klettert das Thermometer nie unter 20 Grad. Gefroren werden muss beim Schlafen auf Feldbetten unter freiem Himmel also nicht. Feuchte Schlafsäcke sind jedoch keine Seltenheit.

Und wie können sich die Promis ansonsten ihre Zeit vertreiben? Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf interessante Gespräche mit ihren Mitcamperinnen und Mitcampern zu hoffen, denn Alltagsdinge wie Bücher, Zeitungen und Smartphones dürfen sie nicht in den Dschungel mitnehmen. Jeder Star darf lediglich mit zwei Luxusgegenständen, die er nicht teilen oder tauschen darf, anreisen. Meist entscheiden sich die Kandidatinnen und Kandidaten für Kissen oder Beauty-Produkte. Zudem dürfen Raucher sich an fünf erlaubten Zigaretten pro Tag erfreuen. Diese müssen sie im Campfeuer entsorgen.

Weitere (kulinarische) Abwechslung bieten die Dschungelprüfungen, zu denen täglich Promis antreten müssen und mit erkämpften Sternen zusätzliche Essens-Highlights erspielen können. Bevor es zu den Challenges geht, wird Camp-Arzt Dr. Bob alias Bob McCarron (74) wie gewohnt Tipps geben und über die Gefahren aufklären.