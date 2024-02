Stars Idris Elba: Von De Niro rausgeschmissen

Bang Showbiz | 26.02.2024, 10:00 Uhr

Idris Elba wurde aus dem Büro von Robert De Niro rausgeschmissen, nachdem er sich ein Vorsprechen „erschummelt“ hatte.

Der 51-jährige ‚Luther‘-Star war in den frühen 1990er-Jahren ein aufstrebender Teenager-Schauspieler, als er beschloss, sich ein Vorsprechen für De Niros Kriminalfilm ‚A Bronx Tale‘ von 1993 zu sichern, indem er sich in das Büro des Schauspielers in New York einschlich. Idris wurde allerdings bald entdeckt und aus dem Gebäude entfernt, ohne den begehrten Platz beim Vorsprechen zu ergattern.

Während des ‚I Am An Actor‘-Segments bei den Screen Actors Guild Awards erinnerte sich Idris: „Als ich gerade erst in diesem Geschäft anfing, war ich 19 Jahre alt. Ich schummelte mich in das Büro von Robert De Niro in Tribeca. Die Castings für ‚A Bronx Tale‘ fanden statt und begannen in dieser Woche. Und das, obwohl ich sehr spät dran war und gar nicht eingeladen wurde.“ Idris erklärte, dass er seinen „englischen Charme“ nutzte, um die Rezeptionistin und den Sicherheitsbeamten davon zu überzeugen, dass er eine Verabredung mit dem legendären Star hatte, der bei dem Film Regie führte und die Hauptrolle spielte. Er fuhr fort: „Also schickte mich die Frau in den Aufzug. Erinnert ihr euch noch daran, als die Aufzüge einen kleinen Schlüssel hatten?“

Während der kurzen Fahrt mit dem Aufzug machte er sich selbst Mut und übte sogar seine beste Impression von De Niro. Idris fügte hinzu: „Ich fragte mich: ‚Was wirst du tun, wenn du da drin bist, was wirst du tun? Idris, komm schon.‘ Und so bin ich bei ‚A Bronx Tale‘ gelandet. Nein, ich lüge jetzt. Ich war nicht in ‚A Bronx Tale‘.“ Der Schauspieler schloss mit den Worten: „Ich wurde von Robert De Niros damaligem Produktionspartner aus dem Büro geworfen, eine Geste, die ich so verstanden habe, dass aus mir etwas Großes werden würde. Ich bin Idris Elba und ich bin Schauspieler.“