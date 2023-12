Stars Iggy Azalea: Klare Worte an den Vater ihres Sohnes

Iggy Azalea - at LIGHT Nightclub 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 21:15 Uhr

Iggy Azalea hat ihren Ex Playboi Carti zur Rede gestellt, weil er angeblich nicht genug Zeit mit ihrem kleinen Jungen verbringt.

Die australische Rapperin kommentierte unter dem Clip eines Fans, in dem der amerikanische Rap-Star – der mit bürgerlichem Namen Jordan Terrell Carter heißt – Zeit mit seinem dreijährigen Sohn Onyx verbringt, und schien anzudeuten, dass es nicht viele Tage wie diesen gebe.

Iggy kommentierte den X-Clip mit den Worten: „Es ist cool, wie man verdammt fast jeden Besuch in nur einem Video unterbringen kann. Begabt!“ Autsch, harte Worte, die die Sängerin nicht zum ersten Mal von sich gibt. Die 33-Jährige hatte zuvor ihren ehemaligen Partner in den sozialen Medien dafür kritisiert, dass er das erste Weihnachten seines Sohnes verpasst hatte. Iggy behauptete auch, dass sie sich mit ihrem Ex „nicht einmal im Entferntesten gut versteht“.

Die ‚Fancy‘-Hitmacherin wies auch die Behauptungen zurück, der 27-jährige Rapper habe sich um sie und Onyx „gekümmert“, was dieser während eines Interviews mit dem XXL-Magazin nämlich behauptet hatte. Iggy enthüllte in einer Reihe von inzwischen gelöschten Tweets im April 2022, dass das ehemalige Paar keinen „direkten Kontakt“ habe. Auf Twitter schrieb sie damals: „Du kümmerst dich um mich? Ich lache. Viel. Ihr wurdet hier in die Irre geführt. Ich habe nichts zu tun mit diesem Mann, mit dem ich nicht einmal im Entferntesten ein gutes Verhältnis habe, und der behauptet, dass er meine Rechnungen bezahlt. Ich bezahle meine Rechnungen. Zweitens hört es sich toll an, nette Dinge für ein Interview zu sagen, aber im wirklichen Leben redet er so schlecht mit mir, dass ich jeden direkten Kontakt abbrechen musste.“