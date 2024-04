"Ich bin auf Entzug" Im Podcast verraten: Amira Pocher hat die Antibabypille abgesetzt

SpotOn News | 30.04.2024, 11:37 Uhr

Amira Pocher verzichtet ab jetzt auf hormonelle Verhütungsmittel. In ihrem Podcast "Liebes Leben" verrät die Moderatorin ihrem Bruder Hima, dass sie die Antibabypille abgesetzt habe. Wegen der Hormone habe sie unter Stimmungsschwankungen gelitten.

Amira Pocher (31) nimmt in ihrem Podcast "Liebes Leben"(exklusiv bei Podimo) einmal mehr kein Blatt vor den Mund. In der neuesten Folge verrät sie ihrem Bruder Ibrahim "Hima" (33), dass sie die Antibabypille abgesetzt habe. "Ich habe so viele Kopfschmerzen gehabt und wieder diese Stimmungsschwankungen. In der einen Minute bist du super gut drauf, in der nächsten hasst du jeden in deinem Umfeld", begründet sie ihre Entscheidung. Das sei gar nicht mehr sie selbst gewesen.

Inzwischen sei die Moderatorin "auf Entzug von den ganzen Hormonen, die ich mir durchgehend hineingeschüttet habe." Angst vor Nebenwirkungen wie einer Gewichtszunahme hat sie aber nicht. Im vergangenen Jahr habe Amira Pocher schon mal auf die hormonellen Verhütungsmethode verzichtet – und daraufhin sogar einige Kilos abgenommen. "Es war zwar nichts mehr von meiner Oberweite da, aber egal", erinnert sie sich.

Amira Pocher ist zufrieden mit ihrem Äußeren

Eine Schönheitsoperation kommt für Amira trotz des bevorstehenden "Echos im BH" nicht infrage. Sie sei sehr im Reinen mit ihrem Erscheinungsbild und habe noch nie etwas per Eingriff an ihrem Äußeren verändern lassen. "Ich kann ruhigen Gewissens sagen: Ich habe mir noch nie Lippen aufspritzen lassen, kein Hyaluron in den Wangen oder irgendwo, ich habe nichts verformen lassen, ich habe auch meine Brüste nicht machen lassen", betont die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46).

Sie habe Angst davor, nach einer Beauty-OP nicht mehr wie sie selbst auszusehen: "Ich bin total zufrieden mit mir. […] Ich will keine Nase wie aus dem Katalog haben." Für den Schönheitswahn hat sie wenig Verständnis. "Mit 22 Jahren Fett absaugen? Geh aufs Laufband", empfiehlt die 31-Jährige stattdessen.