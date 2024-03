Modenschau von Pia Bolte Iris Klein zeigt sich selbstbewusst auf der Fashion Week in Paris

Iris Klein präsentiert die New-York-Kollektion von Pia Bolte in Paris. (eee/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 12:34 Uhr

Erst New York, jetzt Paris und bald auch Miami: Iris Klein arbeitet fleißig an ihrer Model-Karriere. In der französischen Hauptstadt ist die Mutter von Daniela Katzenberger erneut für Designerin Pia Bolte über den Catwalk gelaufen.

Nach New York folgt Paris: Iris Klein (56) macht auch in Frankreichs Mode-Hauptstadt die Laufstege unsicher, wo derzeit unter anderem Stars wie Kim Kardashian (43) oder Victoria Beckham (49) unterwegs sind. Bei der Fashion-Show der deutschen Designerin Pia Bolte zeigte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (37) und Jenny Frankhauser (31) selbstbewusst in den Street-Style-Kreationen aus Boltes New-York-Kollektion.

Street-Style von Kopf bis Fuß

In einem Ensemble aus schwarzer Stoffhose mit pastellgelben und blauen Schriftzügen, einem T-Shirt mit coolem Retro-Engel-Print und einer rockigen Lederjacke mit spitzen Schulterpolstern posierte Klein für die Fotografen am Catwalk-Ende. Silberne Peeptoe-Plateau-Sandalen und ein schwarzer Hut mit der Aufschrift New York komplettierten den Street-Style-Look.

Beim Make-up setzte Iris Klein auf schwarzen Eyeliner und einen beerigen Lippenstift. Ihre dunklen Haare trug sie offen und zu Wellen gestylt. Ihre Nägel bekamen einen knallroten Anstrich.

Iris Klein als Model gefragt

"Iris und ich kennen uns schon zehn Jahre und im letzten Jahr habe ich sie gefragt, ob sie für mich in New York laufen möchte. Das hat Iris mega gemacht", schwärmt Designerin Pia Bolte im Gespräch mit spot on news. Folglich habe Bolte die 56-Jährige nach ihrem Model-Debüt in New York auch für ihre Show in Paris gebucht. "Iris verkörpert für mich die perfekte weibliche Frau und entspricht eben nicht der Norm, was man auf dem Laufsteg so kennt."

Klein werde für Pia Bolte auch bei der kommenden Miami Swim Week im Juni 2024 in einem Beach-Wear-Look über den Catwalk laufen. Dort sei sie auch bereits von anderen Designern angefragt worden.