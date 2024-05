Entscheidung kommende Woche Ist Alec Baldwins „Rust“-Prozess schon in wenigen Tagen Geschichte?

Die "Rust"-Waffenmeisterin wurde bereits verurteilt, nun soll Alec Baldwin in New Mexico der Prozess gemacht werden. (lau/spot)

SpotOn News | 18.05.2024, 13:46 Uhr

Alec Baldwin soll in diesem Sommer wegen des tödlichen Schusses am "Rust"-Set vor Gericht kommen. Doch schon in wenigen Tagen könnte der Prozess Geschichte sein, wie US-Medien berichten.

Am 9. Juli soll im US-Bundesstaat New Mexico Hollywoodstar Alec Baldwin (66) der Prozess gemacht werden. Es geht um die tödlichen Schüsse auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021), die sich am Set des Westerns "Rust" ereigneten. Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenmeisterin des Films, war im März bereits für schuldig befunden worden, ihre Aufsichtspflicht am Set vernachlässigt und so zum Tod von Hutchins beigetragen zu haben. Sie wurde zu einer Haftstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Doch wird der Prozess gegen Hauptdarsteller und Produzent Baldwin überhaupt starten?

Richterin gibt Entscheidung über Prozess in kommender Woche bekannt

Laut einem Bericht des US-Magazins "Deadline" erhoben Alec Baldwins Anwälte am gestrigen 17. Mai in einer Anhörung vor Prozessbeginn erneut schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft von New Mexico. Schon in der Vergangenheit war bemängelt worden, dass Zeugen, deren Aussagen letztendlich zu Baldwins Anklage führten, stark voreingenommen gewesen seien. Auch soll der Schauspieler nicht für die Überprüfung der Waffe, durch die Hutchins letztlich getötet wurde, zuständig gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft widersprach dieser Darstellung in der gestrigen Anhörung. "Die Verteidigung will das Gericht irgendwie davon überzeugen, dass der Schauspieler, der eine echte Waffe in der Hand hält, absolut keine Verantwortung für das trägt, was er mit dieser Waffe tut. Und das ist einfach nicht der Fall", erklärte Sonderstaatsanwältin Kari Morrissey.

Die zuständige Richterin erklärte daraufhin, dass sie in der kommenden Woche ihre Entscheidung über die Abweisung der Anklage gegen Baldwin bekannt geben wird. Wie der bereits verurteilten Waffenmeisterin Gutierrez-Reed drohen dem Star 18 Monate hinter Gittern sowie eine hohe Geldstrafe, sollte er in seinem eigenen Prozess verurteilt werden. Daneben sieht sich Baldwin auch rund einem halben Dutzend Zivilklagen im Zusammenhang mit der "Rust"-Tragödie gegenüber.