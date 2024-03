Film Jack Black: ‚Kung Fu Panda 4‘ wird der Beste

Jack Black - Kung Fu Panda 4 Premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2024, 16:00 Uhr

Jack Black ist der Meinung, dass ‚Kung Fu Panda 4‘ der bisher „lustigste“ Film der Reihe ist.

Der 54-jährige Star nimmt seine Rolle als Po in dem Animationsstreifen wieder ein und ist der Meinung, dass eine All-Star-Besetzung mit Awkwafina, Viola Davis und Dustin Hoffman ihn zum bisher besten Film der Martial-Arts-Reihe macht.

Jack sagte dem Hollywood Reporter bei der Premiere des Films in Los Angeles am Sonntag (3. März): „Ich denke, es ist der lustigste der vier, und er ist actionreich. Unsere neuen Darsteller sind wahnsinnig talentiert – Awkwafina ist unglaublich, Viola Davis als Bösewicht ist wie immer unglaublich und meine beiden Väter, James Hong und Bryan Cranston. Jeder ist einfach so gut und es macht so viel Spaß, zurück zu sein, denn der letzte ‚Kung Fu Panda‘ war schon 2016. Wie lange ist das her, acht Jahre? Es ist also wirklich aufregend, wieder im Sattel zu sitzen und die Leute umzuhauen. Ich kann es kaum erwarten, dass es jeder sieht.“

Der Autor und Co-Produzent des Films, Jonathan Aibel, witzelte: „Wir schreiben nur gerne für Oscar-Gewinner oder Oscar-Nominierte, wenn es darauf ankommt.“ Aibel erklärte, dass er sich nicht sicher war, ob das ‚Kung Fu Panda‘-Franchise nach der langen Pause nach dem dritten Film fortgesetzt werden würde, bevor sich die richtige Geschichte materialisierte. Er sagte: „Wir denken immer, dass wir damit fertig sind. Aber man denkt auch immer im Hinterkopf: ‚Könnte es noch mehr geben?‘ Das wäre wunderbar, aber man kann einen Film nicht mit der Erwartung beenden, dass das Publikum diesen Wunsch hat. Man muss ihm etwas Großartiges geben.“