Mit Vater, Cousine und Tante Jacques und Gabriella von Monaco: Familienausflug zum Zirkusfestival

Der Fürst von Monaco, Albert II., besuchte mit Familienmitgliedern das Zirkusfestival. (hub/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 11:20 Uhr

Das Internationale Zirkusfestival von Monte-Carlo kann sich wieder über prominente Besucher freuen: Fürst Albert besuchte mit seinen Zwillingen die Veranstaltung.

Prinzessin Stéphanie (59) hat am Sonntag beim Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo prominente Unterstützung bekommen. Die Präsidentin des Festivals begrüßte ihren Bruder, Fürst Albert II. (66), der mit seinen Zwillingen, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10), und deren Cousine Bodie Wittstock erschien. Auch Stéphanies Tochter Camille Gottlieb (26) ist auf den Bildern der Veranstaltung zu sehen.

Das Zirkusfestival von Monte-Carlo wurde 1974 von Alberts Vater, Fürst Rainier III. von Monaco (1923-2005), gegründet. Es steht seitdem unter der Schirmherrschaft der Fürstenfamilie. Prinzessin Stéphanie ist seit 2006 Präsidentin des Festivals. Dieses Jahr findet bereits die 47. Ausgabe der Veranstaltung statt.

Jacques und Gabriella begeistern die Fans

Jacques und Gabriella, die im Dezember zehn Jahre alt wurden, treten zur Freude der Fans des Fürstenhauses immer wieder mit ihren Eltern Fürst Albert und Charlène von Monaco (46) auf.

Albert II. hat die einstige südafrikanische Profi-Schwimmerin Charlene Wittstock am 1. Juli 2011 geheiratet, die er elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb kennengelernt hatte. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüßten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der männlichen Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.

In einem Interview mit dem französischen Magazin "Gala" gab Fürstin Charlène Anfang November einen seltenen Einblick hinter die Kulissen der Familie. Die Kinder hätten ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, sagte sie. "Gabriella ist sehr neugierig und stellt viele Fragen, während Jacques eher ruhig und beobachtend ist." Trotz der Unterschiede oder vielleicht gerade deswegen, scheinen sich die Zwillinge aber bestens zu verstehen. Bei Auftritten ist immer wieder zu beobachten, wie sie sich gegenseitig Halt geben, sich umarmen oder sogar ihre Hände halten.