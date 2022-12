Im Gespräch mit "Radio Times" James Cameron verrät: Kate Winslet war „traumatisiert“ von „Titanic“

Hollywood-Regisseur James Cameron 2019 in London.

Bang Showbiz | 05.12.2022, 12:00 Uhr

James Cameron verrät, dass Kate Winslet nach der Arbeit an „Titanic“ „ein bisschen traumatisiert“ war.

Die 47-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in dem romantischen Epos aus dem Jahr 1997 zum Weltstar, doch der Regisseur verriet nun, dass sie vom Ausmaß des Blockbusters überrascht war. James erzählte dem Magazin „Radio Times“: „Kate kam aus ‚Titanic‘ ein bisschen traumatisiert heraus durch das Ausmaß der Produktion und ihre Verantwortung darin.“

„Sie ist sehr groß und hat am Set das Sagen“

Cameron und Winslet haben sich für ihr erstes gemeinsames Projekt seit 25 Jahren zusammengetan: „Avatar: The Way of Water“ – die Fortsetzung des Sci-Fi-Epos „Avatar“ – und der Filmemacher konnte es kaum erwarten, erneut mit der Oscar-Preisträgerin zusammenzuarbeiten. „Wir haben uns beide sehr darauf gefreut, wieder zusammenzuarbeiten, um zu sehen, was der andere an diesem Punkt in unserem Leben und unserer Karriere macht.“

James erklärte zudem, dass Kate mit dem Fortschreiten ihrer Karriere am Set mutiger geworden ist. Der „Terminator“-Regisseur fügte hinzu: „Sie ist sehr groß und hat am Set das Sagen. Man könnte schwören, dass sie den Film produziert hat.“