Zusammenarbeit mit National Geographic Earth Day: Disney und James Cameron laden ins Reich der Oktopusse ein

"Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse" widmet sich einem der ungewöhnlichsten Bewohner unseres Planeten. (stk/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 08:50 Uhr

Von den Tiefen des Ozeans bis in die Wälder Indiens: Die Natur in all ihrer Vielseitigkeit weiß zu faszinieren. Das belegen zwei neue Dokus eindrucksvoll, die pünktlich zum Earth Day starten.

Der Blick muss nicht auf fremde Planeten oder ferne Galaxien fallen, um die menschliche Vorstellungskraft an ihre Grenzen zu bringen. Auch Mutter Erde schafft das spielend leicht mit ihrer unfassbar vielseitigen Tier- und Pflanzenwelt – die es um jeden Preis zu beschützen gilt. Pünktlich zum Earth Day, der seit nunmehr 54 Jahren am 22. April gefeiert wird, starten auf National Geographic Wild im TV und auf Disney+ zwei neue Dokumentationen, die sich mit beeindruckenden Aufnahmen zwei Wundern der Natur widmen. Bei einer davon hatte Mister "Titanic" James Cameron (69) die oscarprämierten Finger im Spiel.

"Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse"

Die Beschreibung eines Oktopusses spottet eigentlich jedwedem Realitätsempfinden: Ein wirbelloses Wesen mit drei Herzen, das scheinbar nach Belieben Form und Farbe wechseln kann, abgetrennte Gliedmaßen wieder nachwachsen lässt und noch dazu blitzgescheit ist? Das klingt nach einer unheimlichen Begegnung der dritten Art in einem Sci-Fi-Film, nicht wie ein weltlicher Meeresbewohner.

Nach "Die geheimnisvolle Welt der Wale" und "Die geheimnisvolle Welt der Elefanten" laden Disney und National Geographic nun in "Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse" ein, die neue Dokumentation der Emmy-prämierten Reihe. Wie bei den beiden Vorgänger-Dokus zeichnet hierbei erneut Starregisseur und Meeresschützer James Cameron als Produzent verantwortlich. Die Schauspielerinnen Sigourney Weaver (74) und Natalie Portman (42) hatten sich in der englischen Originaltonspur als Erzählerinnen den Walen beziehungsweise den Elefanten angenommen, für die Oktopusse wurde nun "Ant-Man" Paul Rudd (55) gewonnen.

"Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse" kann entweder auf Disney+ gestreamt werden oder ist am Montag und Dienstag (22. und 23. April) ab 20:15 Uhr auf National Geographic Wild im TV zu sehen.

"Tiger"

Ebenfalls am Earth Day feiert die neue Doku "Tiger" ihre exklusive Premiere auf Disney+. Statt in die Tiefen des Ozeans zu entführen, wird darin eine junge Tigerin begleitet, die ihre Jungen in den malerischen Wäldern Indiens vor allerhand Gefahren beschützen muss. Auch beim Dokumentarfilm von Disneynature gibt es in der englischen Originaltonspur namhafte Starpower – Priyanka Chopra Jonas (41) erzählt von den beeindruckend auf Film gebannten Abenteuern der Tigerin Ambar.

Wem "Tiger" noch nicht reicht, kann sich zudem ab 22. April den Begleitfilm "Tiger auf dem Vormarsch" einverleiben.

Noch mehr Natur pur

Die beiden Dokus sind jedoch nur ein Teil einer größeren Kampagne, der sich Disney und National Geographic verschrieben haben. Unter dem Banner "Our Home" wolle man noch weiter zum Schutz, zur Wiederherstellung sowie zur Wertschätzung der Umwelt beitragen und aufrufen.

Die Kampagne umfasst u.a. noch über 30 Formate, die am 22. April ab 5:00 Uhr bei National Geographic Wild am Stück im TV ausgestrahlt werden. Auf dem Streaming-Service Disney+ finden sich derweil in der "Our Home"-Sammlung Dokumentationen mit unterschiedlichen Natur-Themenschwerpunkten.