Geburtstag im Kreis der Familie James Middleton feiert Geburtstag im Partnerlook mit Sohn

James Middleton ist der jüngere Bruder von Prinzessin Kate. (the/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 00:48 Uhr

James Middleton feiert seinen Geburtstag im Partnerlook mit Sohn Inigo. Obwohl unklar bleibt, ob seine erkrankte Schwester, Prinzessin Kate, unter den Gästen war, steht für ihn die Familie im Mittelpunkt.

Zwei Generationen im Partnerlook: James Middleton (37) hat an seinem Geburtstag am Montag (15. April) ganz besondere Gesellschaft. Auf Instagram postete der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (42) ein süßes Selfie, das ihn zusammen mit seinem Sohn Inigo zeigt. Vater und Sohn tragen auf dem Foto eine identische schwarze Baskenmütze. Dazu kommentierte er: "Passende Baretts, um meinen Geburtstag zu feiern. Umgeben von Familie, Freunden und natürlich meinen Hunden." Ob seine an Krebs erkrankte ältere Schwester auch unter den Geburtstagsgästen war, ließ er allerdings im Dunkeln.

Vor drei Wochen hatte er ein altes Kinderfoto gepostet und dazu geschrieben: "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen mit euch besteigen." Die Ehefrau von Prinz William (41) hatte im März – nach Wochen wildester Spekulationen über ihren Gesundheitszustand – öffentlich gemacht, dass sie gegen den Krebs kämpft. Dieser sei nach ihrer Unterleibsoperation im Januar festgestellt worden. In dem emotionalen Video erklärte Kate auch, dass sie mit einer vorsorglichen Chemotherapie begonnen habe.

James Middleton ist seit 2021 mit seiner Ehefrau Alizee Thevenet verheiratet. Die Schwangerschaft hatte James Middleton im letzten Juli mit einem Instagram-Post verkündet. "Wir könnten nicht aufgeregter sein", schrieb er.

Video News

Siebtes Enkelkind für Carole und Michael Middleton

Söhnchen Inigo ist der Cousin von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), sowie Nichte oder Neffe von Prinzessin Kate und Prinz William (41). Für Kates Eltern Carole (69) und Michael Middleton (74) ist es das siebte Enkelkind. Auch Tochter Pippa Matthews (40) und ihr Ehemann James (48) haben drei Kinder: Arthur (5), Grace (2) und Rose (1).