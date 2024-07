Neues Porträt veröffentlicht Prinz George wird elf: Mit diesem Foto gratulieren William und Kate

Prinz George auf seinem offiziellen Geburtstagsfoto: Einmal mehr hat Prinzessin Kate, trotz ihrer Erkrankung, ein Foto ihres Kindes selbst geknipst. (ae/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 11:10 Uhr

Prinz George, der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, feiert am 22. Juli seinen elften Geburtstag. Seine Eltern gratulieren mit einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem der künftige König schon ganz schön erwachsen wirkt.

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) halten an ihrer Tradition fest – und haben auch zum elften Geburtstag ihres Ältesten, Prinz George, ein neues Foto geteilt. Darauf trägt das Geburtstagskind, das später einmal König von Großbritannien wird, einen Anzug und ein weißes Hemd und blickt lächelnd in die Kamera.

"Alles Gute zum 11. Geburtstag"

Wie "The Sun" berichtet, wurde das Bild Anfang des Monats von Kate in Windsor aufgenommen. Auf der offiziellen Instagramseite des Prinzenpaares heißt es zu dem recht seriös gehaltenen Schwarz-Weiß-Foto schlicht: "Wir wünschen Prinz George heute alles Gute zum 11. Geburtstag!"

Zuletzt hatte man Prinz George, der mit Charlotte (9) und Louis (6) noch zwei Geschwister hat, emotionaler gesehen. So erlebte er beim EM-Finale in Berlin an der Seite seines Vaters eine wahre Achterbahn der Gefühle. Beide jubelten gemeinsam, als es im Spiel England gegen Spanien den Ausgleichstreffer gab – und schlugen die Hände vors Gesicht zusammen, als die Mannschaft schließlich doch verlor. Auch bei einem Konzert von Taylor Swift (34) sah man George glücklich im Publikum und strahlend auf einem Selfie mit dem US-amerikanischen Superstar.

Dennoch liegt kein einfaches Lebensjahr hinter dem Jungen, der hinter seinem Vater auf Platz zwei der britischen Thronfolgeliste steht. Seine Mutter kämpft gegen den Krebs und hat sich seit Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch sein Großvater, König Charles (75), erhielt Anfang des Jahres die Diagnose Krebs.

Seine Geburt war ein Medienspektakel

George wurde am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in London geboren – während Hunderte Fotografen vor dem Krankenhaus warteten. Seine Taufe fand am 23. Oktober 2013 in der Chapel Royal im St James's Palast im engsten Familienkreis statt. Er war noch nicht einmal ein Jahr alt, als er seine Eltern im April 2014 auf seiner ersten Auslandsreise nach Australien und Neuseeland begleitete. Seit September 2022 besuchen er und seine Geschwister die Lambrook School in Berkshire.